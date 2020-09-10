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Белгородские учёные разработали новый способ лечения гнойного менингита

10 сентября 2020, 08:51
Фото: Бел.Ру
Фармакологи НИУ «БелГУ» запатентовали новую технологию лечения бактериального гнойного менингита, которая купирует развитие заболевания и предотвращает осложнения. Само исследование проводилось на базе НИИ Фармакологии живых систем университета.

Речь идёт об инновационной молекуле, над которой белгородские учёные работали вместе с московскими коллегами. Лечение предполагает одну внутримышечную инъекцию и недельный приём препарата. В пресс-службе БелГУ уточнили, что об эффективности свидетельствуют результаты эксперимента: низкая летальность и быстрое восстановление.

Сейчас гнойный менингит встречается в двух-десяти случаях на 100 тыс. человек. Несмотря на это, за 20 лет смертность в развитых странах остаётся в диапазоне от 15% до 25%. Там, где медицинские ресурсы ограничены, показатель составляет от 54% до 70%.

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