Белгородские учёные разработали новый способ лечения гнойного менингита

Сейчас гнойный менингит встречается в двух-десяти случаях на 100 тыс. человек. Несмотря на это, за 20 лет смертность в развитых странах остаётся в диапазоне от 15% до 25%. Там, где медицинские ресурсы ограничены, показатель составляет от 54% до 70%.