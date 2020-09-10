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«Барселона» не делала предложений «Лиону» о трансфере Депая

10 сентября 2020, 16:26
Фото: pxhere.com
«Лион» не получал предложений от «Барселоны» по поводу нападающего Мемфиса Депая.

Об этом сообщил спортивный директор французского клуба Жуниньо Пернамбукано.

«Наш клуб не получал официальных предложений от «Барселоны». Когда оно поступит, тогда мы подумаем над этим», - цитирует бразильца «Советский спорт» со ссылкой на Goal.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Депая лично заинтересован новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, знакомый с форвардом по совместной работе в сборной Нидерландов.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий провел за «Лион» 22 матча, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

Контракт игрока с французским клубом рассчитан до июня 2021 года.

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