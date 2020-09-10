«Барселона» не делала предложений «Лиону» о трансфере Депая

Об этом сообщил спортивный директор французского клуба Жуниньо Пернамбукано.
«Наш клуб не получал официальных предложений от «Барселоны». Когда оно поступит, тогда мы подумаем над этим», - цитирует бразильца «Советский спорт» со ссылкой на Goal.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах Депая лично заинтересован новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, знакомый с форвардом по совместной работе в сборной Нидерландов.
В прошлом сезоне 26-летний нападающий провел за «Лион» 22 матча, забил 15 голов и отдал две результативные передачи.
Контракт игрока с французским клубом рассчитан до июня 2021 года.