Яхты и гидроциклы: о водном туризме в Белгородской области

На сегодняшний день, по данным участников рынка маломерных судов в России, суммарный оборот в отрасли составляет около 11 млрд рублей в год. Из этой суммы полмиллиарда приходится на стальные яхты, 3,5 млрд рублей — на катера из пластика, 4 млрд рублей — на алюминиевые катера и лодки и 3 млрд рублей — на прочие маломерные суда.
Рынок малых судов у нас бы просто-напросто возродился таким, каким он был в советское время, когда все, кто жил на реке, по сути через одного имели маломерное судно.Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России
Закрытие границ из-за пандемии COVID-19 возродило повышенный спрос на развитие внутреннего туризма. Не стал исключением и яхтинг. Тем не менее, наряду с ростом спроса, развитие российского рынка в данном направлении сталкивается с множеством подводных камней. Ведь катер для россиян — не просто средство передвижения. И порой приобрести необходимый агрегат могут позволить себе далеко не все. Это касается и белгородцев.
К примеру, судя по объявлениям в Сети, стоимость катера в Белгородской области варьируется от 250 тысяч рублей до 6 млн рублей.
Финансово-кредитные ресурсы российских банков и компаний, если и используются, то в пределах арифметической погрешности. Предпринимателям вместе с банками и лизинговыми компаниями приходится на коленке придумывать возможности, чтобы применить эти механизмы при покупке маломерных судов.Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России
Но жить красиво не запретишь. И среди всей массы среднестатистических белгородцев есть люди, которые могут позволить себе покупку маломерного судна. Так, у депутата областной думы Сергея Гусева во владении мотолодка «Флагман-380» (цена от 43 тысяч рублей). А его коллега Максим Егоров владеет водным транспортом — понтон Southland-2080 (цена от 826 тысяч рублей).
Водный транспорт есть в распоряжении и семьи Шипулиных. Так, жена депутата Геннадия Шипулина владеет гидроциклом Moto-BRP BRP GTI LTD 155 (средняя цена 1 млн рублей). А Геннадий Щербина ездит на мотолодке Pragmatic 540 № 561258 (цена от 21 тысячи рублей).
Всего в Белгородской области по состоянию на 1 сентября текущего года зарегистрировано 1793 маломерных судна. Они принадлежат как физическим, так и юридическим лицам и используются в некоммерческих целях: моторные лодки, катера, парусно-моторные суда и гидроциклы. Причём частным лицам принадлежит 1248 маломерных судов. Такие данные озвучивает региональное управление МЧС.
В Белгородской области маломерные суда есть практически во всех населённых пунктах, но основная масса приходится на Белгород и Старый Оскол. Всего в регионе зарегистрировано 3346 судоводителей. А вот яхт-клубов на территории региона нет.
Однако на днях мэр Белгорода Юрий Галдун представил проект устройства рекреационной зоны на месте карьера цемзавода, где запланировано создание яхт-клуба с прокатом лодок и гостевыми домами.
В целом по России, по оценкам специалистов, рынка использования маломерных судов для развлекательных целей всё ещё нет.
У нас причальные стенки хорошие для малых судов сделаны в трёх городах: Москва, Санкт-Петербург и Сочи. У нас очень сложно открыть заправочные станции на воде. Водных магазинов нет вообще. Так построено законодательство, что их открыть невозможно. Нелегальные есть, легальных нет.Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России
На сегодняшний день в России насчитывается около двух миллионов частных маломерных судов. Ежегодно их количество увеличивается более чем на 100 тысяч единиц. Тем не менее многочисленные сдерживающие нормы рынка не позволяют данной отрасли стремительно развиваться и ежегодно наращивать свой капитал.