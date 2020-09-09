Яхты и гидроциклы: о водном туризме в Белгородской области

Закрытие границ из-за пандемии COVID-19 возродило повышенный спрос на развитие внутреннего туризма. Не стал исключением и яхтинг. Тем не менее, наряду с ростом спроса, развитие российского рынка в данном направлении сталкивается с множеством подводных камней. Ведь катер для россиян — не просто средство передвижения. И порой приобрести необходимый агрегат могут позволить себе далеко не все. Это касается и белгородцев.