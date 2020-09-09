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Вакцины нет, а разбитые фонари в наличии: как прошла среда в Белгородской области

9 сентября 2020, 17:00
Фото: ИА "Бел.Ру"
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9 сентября запомнится белгородцам и гостям региона новостями о прививках от гриппа и отсутствием вакцины против COVID-19, переносом футбольного матча и улицей разбитых фонарей, которая возмутила мэра.

Вакцины нет, но вы держитесь

Спецхолодильники в Белгородской области есть, контейнеры с поддержанием определённой температуры — тоже. Региону остаётся как интернетовскому Ждуну только ожидать поступления российской вакцины от коронавируса.

На брифинге 9 сентября журналисты задавались вопросом, когда же это произойдёт, но точной даты замначальника областного депздрава Ирина Николаева назвать не смогла. Она остаётся неизвестна.

Обновлённая вакцина

Новости о прививках от гриппа прямо противоположные: вакцина есть, ещё и обновлённая. Она уже поступила на территорию региона. 87 тысяч доз детской вакцины — это 43% от плана поставки — и 208 тысяч доз вакцины для взрослых — это 40% от планов поставки. Остальное довезут до конца сентября, по словам Ирины Николаевой, заместителя начальника областного депздрава.

Что такого нового в этой вакцине? Депздрав сообщил, что все штаммы обновили и теперь вакцина содержит три штамма вируса гриппа. Ещё рассказали, что в общей сложности хотят привить 698 тысяч человек, а это 45% от общей численности населения Белгородской области. Подробнее — в полном материале о вакцинации в сезоне 2020–2021 годов.

Перенесён, но не отменён

К переносам мероприятий белгородцы уже привыкли за время коронавирусной жизни. Очередной такой коснулся матча раунда Кубка России по футболу. Так, игру команды «Салют Белгород» и тульского «Арсенала» перенесли на 23 сентября. Место осталось неизменным — проведут матч в Белгороде.

Перенос сделали по инициативе клуба премьер-лиги. Изначально игра должна была состояться 16 или 17 сентября.

Велодорожка разбитых фонарей

Так бы назывался знаменитый сериал, если бы его снимали в Белгороде. И подходящее место есть — велодорожка в Сосновке.

Мэр города Юрий Галдун 9 сентября возмутился на своей странице во «ВКонтакте» состоянием фонарей вдоль новой велодорожки. Всё дело в том, что не прошло и месяца, как стеклянные плафоны 11 фонарей кто-то разбил. Фотоподтверждение градоначальник также опубликовал в соцсети и попросил всех, кто увидит подобное хулиганство, звонить в полицию. Снимки и слова мэра — здесь.

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