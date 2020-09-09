Вакцины нет, а разбитые фонари в наличии: как прошла среда в Белгородской области

Что такого нового в этой вакцине? Депздрав сообщил, что все штаммы обновили и теперь вакцина содержит три штамма вируса гриппа. Ещё рассказали, что в общей сложности хотят привить 698 тысяч человек, а это 45% от общей численности населения Белгородской области. Подробнее — в полном материале о вакцинации в сезоне 2020–2021 годов.