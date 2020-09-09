Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области объявили пятый класс пожарной опасности

9 сентября 2020, 08:14
Фото: ИА «Бел.Ру»
В регионе установится высокая пожароопасность 5-го класса горимости, предупредили в МЧС. В связи с этим увеличивается риск природных пожаров.

В Белгородской области с 9 сентября ожидается высокая пожароопасность 5-го класса горимости. В региональном управлении МЧС сообщили, что в это время увеличивается риск возникновения природных пожаров.

В области до 24 сентября объявили особый противопожарный режим. Белгородцам запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы.

Жителям региона рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в тёплую и сухую погоду. О происшествиях нужно сообщать по телефонам 101 или 112. Если возгорание небольшое, попытайтесь потушить огонь самостоятельно с помощью подручных средств.

Материалы по теме
Мужчина погиб при пожаре в дачном домике под БелгородомТрёхлетний мальчик устроил пожар в доме в Белгородской областиПод Белгородом произошёл пожар в промышленном парке «Прометей»
#Новости#Пожароопасный сезон#МЧС#Белгородская область#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18