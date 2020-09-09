В Белгородской области объявили пятый класс пожарной опасности

В Белгородской области с 9 сентября ожидается высокая пожароопасность 5-го класса горимости. В региональном управлении МЧС сообщили, что в это время увеличивается риск возникновения природных пожаров.
В области до 24 сентября объявили особый противопожарный режим. Белгородцам запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы.
Жителям региона рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в тёплую и сухую погоду. О происшествиях нужно сообщать по телефонам 101 или 112. Если возгорание небольшое, попытайтесь потушить огонь самостоятельно с помощью подручных средств.