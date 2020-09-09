В Белгородской области объявили пятый класс пожарной опасности

Жителям региона рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в тёплую и сухую погоду. О происшествиях нужно сообщать по телефонам 101 или 112. Если возгорание небольшое, попытайтесь потушить огонь самостоятельно с помощью подручных средств.