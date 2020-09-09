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В Белгородской области гражданина Украины арестовали после смертельного ДТП

9 сентября 2020, 13:28
Фото: Бел.Ру
Корочанский районный суд поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу гражданина Украины, обвиняемого в нарушении ПДД со смертельным исходом. Авария произошла 26 августа этого года.

По версии следствия, водитель Chevrolet Aveo нарушил скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Kalina. В пресс-службе суда уточнили, что пассажир второй машины погиб на месте.

Обвиняемый утверждал, что правила нарушил водитель LADA, однако суд прислушался к следователю. Учитывая тяжесть наказания, гражданство другой страны, отсутствие регистрации и вида на жительство, суд решил отправить фигуранта дела под арест на один месяц и 27 дней.

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#Новости#Гражданин украины#Смертельное ДТП#Арест#Общество
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