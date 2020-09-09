В Белгородской области гражданина Украины арестовали после смертельного ДТП

По версии следствия, водитель Chevrolet Aveo нарушил скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Kalina. В пресс-службе суда уточнили, что пассажир второй машины погиб на месте.
Обвиняемый утверждал, что правила нарушил водитель LADA, однако суд прислушался к следователю. Учитывая тяжесть наказания, гражданство другой страны, отсутствие регистрации и вида на жительство, суд решил отправить фигуранта дела под арест на один месяц и 27 дней.