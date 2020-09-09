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В Белгороде на рабочем месте умерла продавец духов

9 сентября 2020, 14:51
Фото: ИА «Бел.Ру»
Трагедия произошла в здании гипермаркета «Линия» на Харьковской горе. О причинах смерти пока не сообщается.

В здании гипермаркета «Линия» на улице Королёва 9 сентября на рабочем месте умерла девушка. Происшествие случилось на первом этаже в отделе по продаже парфюма.

В Следственном комитете ИА «Бел.Ру» подтвердили информацию о смерти девушки. Что привело к трагедии, пока неизвестно.

На месте работали сотрудники спецслужб.

Напомним, что в сентябре ещё одно происшествие случилось на стройке на улице Есенина. С высоты седьмого этажа сорвалась люлька с тремя студентами Белгородского индустриального колледжа. Один из них — 16-летний парень — скончался в реанимации. Остальные студенты в больнице. Обвиняемых в гибели молодого человека отправили под домашний арест.

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