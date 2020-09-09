В Белгороде на рабочем месте умерла продавец духов

Напомним, что в сентябре ещё одно происшествие случилось на стройке на улице Есенина. С высоты седьмого этажа сорвалась люлька с тремя студентами Белгородского индустриального колледжа. Один из них — 16-летний парень — скончался в реанимации. Остальные студенты в больнице. Обвиняемых в гибели молодого человека отправили под домашний арест.