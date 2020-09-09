Прокуратура нашла нарушения в белгородском зоопарке

Во время инспекции прокуроры не нашли ветеринарных документов на отруби и корм для кроликов и крупного рогатого скота, а в вольерах для хищников — бассейнов. В областном надзорном ведомстве уточнили, что летом этого требует закон.
Позже руководство зоопарка привлекло к дисциплинарной ответственности должностное лицо, которое занималось закупкой кормов. В вольерах у гималайских медведей, бурой медведицы и амурских тигров появились ванны.
Тем не менее на юрлицо завели административное дело. Материалы отправлены в региональное управление Россельхознадзора.