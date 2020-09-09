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Прокуратура нашла нарушения в белгородском зоопарке

9 сентября 2020, 15:31
Фото: группа Белгородского зоопарка в ВК
Городская прокуратура обнаружила несколько нарушений законодательства в ООО «Белгородский зоопарк». Руководство организации уже отреагировало на претензии, но избежать административного дела не получилось.

Во время инспекции прокуроры не нашли ветеринарных документов на отруби и корм для кроликов и крупного рогатого скота, а в вольерах для хищников — бассейнов. В областном надзорном ведомстве уточнили, что летом этого требует закон.

Позже руководство зоопарка привлекло к дисциплинарной ответственности должностное лицо, которое занималось закупкой кормов. В вольерах у гималайских медведей, бурой медведицы и амурских тигров появились ванны.

Тем не менее на юрлицо завели административное дело. Материалы отправлены в региональное управление Россельхознадзора.

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