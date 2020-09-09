Потанин: нужно заново завоевывать международное доверие

В своем интервью изданию “Советский спорт” Потанин рассказал о плохом отношении к тому, что международные проблемы становятся частью спортивной жизни. Так произошло, например, во время Олимпийских игр в 1980-м и 1984-м, когда США призвали бойкотировать Москву и вместе с союзниками не приехали на соревнования. СССР, конечно, ответил симметрично и отказался от участия в играх в Лос-Анджелесе. Потанин напомнил, что пострадали от этого решения болельщики и спортсмены, которым разрушили карьеру. Но политиков бойкот не затронул никак. По мнению Потанина, спорт всегда носил воспитательный и умиротворяющий характер, но сейчас из него делают инструмент влияния и наказания.