Потанин: нужно заново завоевывать международное доверие

Для этого, например, можно начать финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
В своем интервью изданию “Советский спорт” Потанин рассказал о плохом отношении к тому, что международные проблемы становятся частью спортивной жизни. Так произошло, например, во время Олимпийских игр в 1980-м и 1984-м, когда США призвали бойкотировать Москву и вместе с союзниками не приехали на соревнования. СССР, конечно, ответил симметрично и отказался от участия в играх в Лос-Анджелесе. Потанин напомнил, что пострадали от этого решения болельщики и спортсмены, которым разрушили карьеру. Но политиков бойкот не затронул никак. По мнению Потанина, спорт всегда носил воспитательный и умиротворяющий характер, но сейчас из него делают инструмент влияния и наказания.
Также он осудил приостановку деятельности Национальной хоккейной лиги в связи с расистским скандалом в США. Потанин еще раз подчеркнул, что задача спорта состоит в том, чтобы отвлекать от социальных беспорядков и примирять конфликтующие стороны, а не наоборот.
Говоря о ситуации вокруг WADA, Потанин отметил, что недавно американцы приняли решение больше не платить взносы в организацию, на что им пообещали ответить санкциями в спорте. По мнению Потанина, российская сторона должна занять в этом случае нейтралитет, в первую очередь посмотреть на себя и проанализировать прошлый допинговый скандал и сегодняшнее отношение агентства к России.
Потанин считает, что нужно выстраивать доверительные отношения с WADA, возглавив движение по новым стандартам в допинг-контроле и начать финансировать организацию вместо американцев.
Также Потанин рассказал об успехах НХЛ, которая подходит к десятому сезону. По его словам, лига постепенно становится культом, здесь заметно растет количество команд и игроков, что прямо говорит об успешности проекта.
“Не так часто увидишь такую успешную инициативу снизу. Да, Владимир Путин поддерживает НХЛ, но вообще все шло от любителей, выходящих на лед. Это по-настоящему народный, волонтерский проект”, - отметил он.