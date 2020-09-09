Кого ждёт подарок судьбы, а кого — примирение с врагом: гороскоп на 10 сентября

Слишком много дел сразу свалилось на вашу голову, Весы. Не закапывайтесь в этом, пытаясь спрятаться, а начните всё решать с самого утра. Тогда у вас будут все шансы на победу в этом неравном поединке. Финансовая удача в этот четверг на вашей стороне.