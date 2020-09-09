Кого ждёт подарок судьбы, а кого — примирение с врагом: гороскоп на 10 сентября

Хороший день. Вы обаятельны, поэтому все дела и разговоры складываются в вашу сторону. Возможно, придётся быть на двух фронтах сразу — работа и дом. Тяжело, но вы уж постарайтесь.
Этот день может стать лучшим в текущем месяце. А может и не стать — будьте осторожны. Окрылённые чувством лёгкости и счастья, вы можете упустить что-то очень важное. Также могут произойти большие перемены в личной жизни в лучшую сторону.
Всё неплохо. Вы полны сил и справляетесь с делами хорошо, возможны интересные подарки судьбы. Только вот с людьми тяжело идёт общение. Вы всё понимаете и не хотите позволять им делать что-то плохое.
Этот день поможет вам приобрести новых союзников, друзей, коллег, а может, и любимого человека. В то же время, несмотря на все свои успехи в коммуникации с окружающими, вы хотите побыть в тишине. И это оправданное желание.
Совет дня: начните делать всё важное с самого утра. Если затянете с этим, рискуете не сделать абсолютно ничего. Вторая половина дня подойдёт для прогулок на свежем воздухе и спокойного отдыха.
Ваши мысли в этот день не дают сосредоточиться на более важных делах. Вы можете этому пытаться противостоять, но эти попытки, скорее всего, бесполезны. Не стоит раскрывать душу незнакомым людям, это может сыграть с вами злую шутку.
Слишком много дел сразу свалилось на вашу голову, Весы. Не закапывайтесь в этом, пытаясь спрятаться, а начните всё решать с самого утра. Тогда у вас будут все шансы на победу в этом неравном поединке. Финансовая удача в этот четверг на вашей стороне.
Скорпионы в этот день явно далеки от мыслей о работе, учёбе. Всё ваше внимание занимают близкие люди, друзья и скорая встреча с ними. Отличное время, чтобы решить семейные вопросы.
Вам, дорогие Стрельцы, вновь необходимо вспомнить, что такое самообладание и как его освоить. Очень хорошо оно пригодится вам в этот тяжёлый день. При этом день не без хороших новостей — если вы с кем-то в ссоре, велика вероятность примирения.
Козерогам с утра будет очень необходим человек, который без лишних разговоров принесёт чашечку крепкого кофе, погладит по голове и молча удалится. А если такой человек не найдётся, придётся самим о себе заботиться и выживать в этот четверг.
День может принести Водолеям много важных уроков. Но, как мы знаем, такие уроки просто и без слёз не даются. От того, как вы это воспримете, зависит ваше ближайшее будущее.
Главное, что потребуется в этот четверг от Рыб, — решительность. Не всегда это бывает просто, но вам это по плечу. Отличный день для поездок, как далёких, так и близких.