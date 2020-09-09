Кобзев намерен сохранить тарифы на электричество в Иркутской области

В Приангарье наличие низкого тарифа экономически обосновано. Нужды повышать его нет. В регионе высока доля гидрогенерации, а она дешевле всех других видов энергии. Почти все, что генерируется в Иркутской области, тут же и потребляется. Электроэнергия идет на алюминиевые, лесохимические и химические предприятия, пишет irksib.ru.