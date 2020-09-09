Кобзев намерен сохранить тарифы на электричество в Иркутской области

«Пока я здесь, я могу вам обещать: повышения не будет. У меня хватит лоббистского ресурса убедить в этом федеральный центр», — сказал врио губернатора Иркутской области.
В Приангарье наличие низкого тарифа экономически обосновано. Нужды повышать его нет. В регионе высока доля гидрогенерации, а она дешевле всех других видов энергии. Почти все, что генерируется в Иркутской области, тут же и потребляется. Электроэнергия идет на алюминиевые, лесохимические и химические предприятия, пишет irksib.ru.
Руководство Приангарья предупреждает, что увеличение тарифа для обычных граждан приведет к росту тарифа и для промышленных производств. Здесь надо понимать, что промышленный комплекс в Иркутской области создавали из расчета на дешевое электричество. Увеличение тарифов может привести к экономическому упадку.
Врио губернатора рассказал, что на данный момент в регионе действует справедливый тариф. За него Приангарье расплатилось затопленными территориями. Тут попросту отсутствуют другие источники энергии. Холодные зимы делают низкий тариф жизненной необходимостью.
По словам Игоря Кобзева, у него хватит лоббистского ресурса отстоять свою позицию перед федеральным центром и перед кем угодно. Решение властей Иркутской области обосновано. Его обязательно услышат.
Ранее врио губернатора Иркутской области уже поднимал эту тему на своих страницах в социальных сетях. После появления в Сети слухов об увеличении тарифов на электричество он даже записал видеообращение.
Глава Приангарья подчеркнул, что ложь сильнее всего бьет по интересам местного населения. А ведь именно потребности людей у Игоря Кобзева в приоритете. «Я не допущу выравнивания тарифов до среднего уровня по стране», — сказал тогда врио губернатора.
Отметим, что тарифы на электроэнергию в Иркутской области признаны одними из наиболее низких по РФ.