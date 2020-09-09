«Единая Россия» назвала главную тему предвыборной программы

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Поэтому в первую очередь актуальным является решение именно социальных задач. Так, в Белгородской области на сегодняшний день за выплатами по 10 тысяч рублей на ребёнка обратились 160 тысяч семей для 220 тысяч детей. Напоминаем, что заявление можно подать до 30 сентября. Общественные приёмные партии продолжают информировать жителей об этом виде помощи, важно, чтобы поддержка пришла в каждую семью. Стоит отметить, что эти выплаты защищены от взысканий, „Единая Россия“ проработала эту норму. Если есть случаи, когда посягают на эти средства — это недопустимо. В приёмных партии проходят юридические приёмы граждан, обращайтесь и давайте вместе восстанавливать справедливость и искать выход из ситуации», — сказала Елена Батанова, начальник управления социальной защиты населения Белгородской области, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.