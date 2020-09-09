«Единая Россия» назвала главную тему предвыборной программы

«Основу народной программы составят наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов людей, мероприятия обновлённых нацпроектов, а также реализация новых положений Конституции России», — цитируют Медведева «Новые Известия».
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что определённая работа в плане совершенствования соцподдержки граждан уже ведётся. Причём вместе с единороссами над ней работают представители правительства и эксперты в различных вопросах.
Среди актуальных направлений выделяется несколько наиболее важных. Прежде всего — справедливая оплата труда в бюджетных сферах. Единороссы хотят добиться роста доли оклада в зарплатах педагогов, медицинских, социальных работников до 70%. Кроме этого, в планах защита российских производителей лекарств и обеспечение граждан доступными препаратами. Также разрабатывается механизм защиты от взысканий за долги гарантированного дохода. Еще один важный вопрос — подключение к газораспределительным сетям. Сейчас стоимость «врезки» варьируется от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов, единороссы хотят сделать его бесплатным для граждан. Назрела необходимость упорядочения рынка труда. Необходимо реформировать службу занятости и добиться внедрения страховки от безработицы.
Отмечается, что всё вышеперечисленное — это не просто лозунги. За каждым пунктом уже есть конкретные законопроекты и предложения.
«В ходе совещаний с профильными министерствами нам удалось снять многие противоречия, которые сдерживали прохождение документов. Договорились, что часть предложенных законодательных инициатив примут уже в осеннюю сессию», — сообщил Турчак.
В Кабмине сообщили, что сейчас в работе находятся многие инициативы «Единой России». Особое внимание правительство уделяет предложениям, поступающим из региональных ячеек ЕР. Они помогают выделить вопросы, которые в первую очередь занимают граждан. В настоящее время один из таких вопросов — гарантированный доход.
«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. Пандемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность», — рассказал Дмитрий Медведев.
Как сообщает партийный сайт er.ru, на конец сентября назначено первое заседание спецкомиссии по вопросам подготовки народной программы ЕР.
«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Поэтому в первую очередь актуальным является решение именно социальных задач. Так, в Белгородской области на сегодняшний день за выплатами по 10 тысяч рублей на ребёнка обратились 160 тысяч семей для 220 тысяч детей. Напоминаем, что заявление можно подать до 30 сентября. Общественные приёмные партии продолжают информировать жителей об этом виде помощи, важно, чтобы поддержка пришла в каждую семью. Стоит отметить, что эти выплаты защищены от взысканий, „Единая Россия“ проработала эту норму. Если есть случаи, когда посягают на эти средства — это недопустимо. В приёмных партии проходят юридические приёмы граждан, обращайтесь и давайте вместе восстанавливать справедливость и искать выход из ситуации», — сказала Елена Батанова, начальник управления социальной защиты населения Белгородской области, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.