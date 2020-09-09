Белгородская митрополия прокомментировала суд Иоанна со свидетелем Иеговы*

Белгородец потребовал привлечь к уголовной ответственности митрополита Иоанна. Мужчине показалось, что одно из высказываний владыки содержало экстремизм, разжигало ненависть и призывало к дискриминации ряда социальных групп.
В конце апреля Следственный комитет ответил заявителю. Ведомство не нашло в словах митрополита элементов экстремизма и отказалось возбуждать уголовное дело, пишет телеграм-канал «Белгород № 1».
Однако 4 сентября Октябрьский районный суд Белгорода отменил постановление Следственного комитета. Судья посчитал, что оснований для отказа в возбуждении дела не было. Не провели и необходимую в таких случаях лингвистическую экспертизу.
Как прокомментировали ИА «Бел.Ру» в Белгородской митрополии, мужчина, который подал жалобу на Иоанна, известен как адепт запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» и, по имеющимся в митрополии данным, проживает в Германии.
Его постоянные обращения в правоохранительные органы и суд с нападками на митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна связаны с тем, что на территории Белгородской области судами Старого Оскола и Белгорода были приняты решения о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы» (запрещённая в России экстремистская организация). В отместку митрополита Иоанна обвиняют в экстремизме и разжигании межрелигиозной розни.
Речь митрополита Иоанна была проанализирована известным писателем и доктором филологических наук Евгением Германовичем Водолазкиным, который по просьбе редакции «Российской газеты» ознакомился с видеозаписью выступления владыки.
В своём комментарии доктор филологических наук, писатель и литературовед сделал исчерпывающий критический анализ данного выступления и завершил его следующими словами: «Мне кажется, что объединительный смысл этой речи актуален сейчас, как никогда. Если каждый из нас, представителей разных вер и неверующих, будет слушать другого спокойно и доброжелательно, недоразумений будет меньше».
Напомним, в июне 2019 года митрополит Иоанн заявил, что войну «выиграли крещёные люди, а погибшие некрещёные бойцы Красной армии стали жертвами, принесёнными за безбожие». Спустя год Следственный комитет отказался возбуждать дело по статье за оскорбление религиозных чувств верующих и возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии по ч. 1 ст. 148 и по ч. 1 ст. 282 УК РФ.
*Запрещённая в России экстремистская организация