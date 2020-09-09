Белгородская митрополия прокомментировала суд Иоанна со свидетелем Иеговы*

В своём комментарии доктор филологических наук, писатель и литературовед сделал исчерпывающий критический анализ данного выступления и завершил его следующими словами: «Мне кажется, что объединительный смысл этой речи актуален сейчас, как никогда. Если каждый из нас, представителей разных вер и неверующих, будет слушать другого спокойно и доброжелательно, недоразумений будет меньше».