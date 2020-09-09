Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородская митрополия прокомментировала суд Иоанна со свидетелем Иеговы*

9 сентября 2020, 19:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Мужчина услышал в высказывании митрополита Белгородского и Старооскольского элементы экстремизма, разжигания ненависти и призыва к дискриминации. Следователи причин для возбуждения дела не нашли, однако суд спустя несколько месяцев решение отменил.

Белгородец потребовал привлечь к уголовной ответственности митрополита Иоанна. Мужчине показалось, что одно из высказываний владыки содержало экстремизм, разжигало ненависть и призывало к дискриминации ряда социальных групп.

В конце апреля Следственный комитет ответил заявителю. Ведомство не нашло в словах митрополита элементов экстремизма и отказалось возбуждать уголовное дело, пишет телеграм-канал «Белгород № 1».

Однако 4 сентября Октябрьский районный суд Белгорода отменил постановление Следственного комитета. Судья посчитал, что оснований для отказа в возбуждении дела не было. Не провели и необходимую в таких случаях лингвистическую экспертизу.

Что на самом деле говорил митрополит Иоанн о войне
Узнать подробнее

Как прокомментировали ИА «Бел.Ру» в Белгородской митрополии, мужчина, который подал жалобу на Иоанна, известен как адепт запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» и, по имеющимся в митрополии данным, проживает в Германии.

Его постоянные обращения в правоохранительные органы и суд с нападками на митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна связаны с тем, что на территории Белгородской области судами Старого Оскола и Белгорода были приняты решения о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы» (запрещённая в России экстремистская организация). В отместку митрополита Иоанна обвиняют в экстремизме и разжигании межрелигиозной розни.

Речь митрополита Иоанна была проанализирована известным писателем и доктором филологических наук Евгением Германовичем Водолазкиным, который по просьбе редакции «Российской газеты» ознакомился с видеозаписью выступления владыки.

В своём комментарии доктор филологических наук, писатель и литературовед сделал исчерпывающий критический анализ данного выступления и завершил его следующими словами: «Мне кажется, что объединительный смысл этой речи актуален сейчас, как никогда. Если каждый из нас, представителей разных вер и неверующих, будет слушать другого спокойно и доброжелательно, недоразумений будет меньше».

Напомним, в июне 2019 года митрополит Иоанн заявил, что войну «выиграли крещёные люди, а погибшие некрещёные бойцы Красной армии стали жертвами, принесёнными за безбожие». Спустя год Следственный комитет отказался возбуждать дело по статье за оскорбление религиозных чувств верующих и возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии по ч. 1 ст. 148 и по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

*Запрещённая в России экстремистская организация

Материалы по теме
Антон Чехов способен исцелить от цифрового аутизма, считает владыка ИоаннИоанн: Раньше запрещали говорить, а сейчас всё можно, но сказать нечего В Белгороде сообщили о болезни митрополита Иоанна
#Новости#Белгород#Суд#Иоанн#Уголовное дело#Следственный комитет#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18