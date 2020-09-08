В Белгородской области за семь месяцев 2020 года умерло 30 младенцев

Если брать показатель на тысячу родившихся, то в Белгородской области он составил 4,0. В среднем по ЦФО он составил 3,8, а по России — 4,4. В целом по стране детская смертность в сравнении с прошлым годом сократилась. За семь месяцев умерло на 586 младенцев меньше, чем годом ранее.