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В Белгородской области за семь месяцев 2020 года умерло 30 младенцев

8 сентября 2020, 12:05
Фото: Бел.Ру
Статистику младенческой смертности в регионах России опубликовал Росстат. Показатель в регионе превысил средний по ЦФО, но не дотянул до общероссийского.

С января по июль 2020 года в Белгородской области умерло 30 детей в возрасте до одного года. Это на четыре больше, чем за тот же период годом ранее.

В ЦФО больше младенцев умерло в Москве (259), Московской (145), Тульской (39), Владимирской (37) и Воронежской (34) областях. Самый низкий показатель — в Липецкой и Тамбовской областях — по 15.

В Белгородской области рост составил 15,4%. Больше только в Брянской (40%), Курской (19%) и Тверской (17,4%) областях.

Если брать показатель на тысячу родившихся, то в Белгородской области он составил 4,0. В среднем по ЦФО он составил 3,8, а по России — 4,4. В целом по стране детская смертность в сравнении с прошлым годом сократилась. За семь месяцев умерло на 586 младенцев меньше, чем годом ранее.

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