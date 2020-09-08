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В Белгородской области перераспределят 1,2 млрд рублей на детские выплаты

8 сентября 2020, 13:40
Фото: ИА «Бел.Ру»
Наибольшие суммы направят в Белгород, Белгородский район и Старооскольский горокруг. Постановление о перераспределении подписал губернатор Евгений Савченко.

На ежемесячные выплаты детям в возрасте от трёх до семи лет включительно на 2020 год в Белгородской области выделили 1 млрд 150 млн 919 тыс. рублей. Эту сумму разделят между всеми городскими округами и районами — об этом говорится в постановлении регионального правительства о перераспределении субвенций.

Наибольшие суммы получат Белгород (243,2 млн рублей), Белгородский район (172,2 млн) и Старооскольский горокруг (138,5 млн). Наименьшие субвенции предусмотрены для Красненского района — 9,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит в регионы дополнительно 34,3 млрд рублей на детские выплаты. Их смогут получить более 3 млн родителей детей в возрасте от трёх до семи лет.

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