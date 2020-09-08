В Белгородской области перераспределят 1,2 млрд рублей на детские выплаты

На ежемесячные выплаты детям в возрасте от трёх до семи лет включительно на 2020 год в Белгородской области выделили 1 млрд 150 млн 919 тыс. рублей. Эту сумму разделят между всеми городскими округами и районами — об этом говорится в постановлении регионального правительства о перераспределении субвенций.