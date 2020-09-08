Суд вынес приговор Михаилу Ефремову

Posted 8 сентября 2020, 10:41
Published 8 сентября 2020, 10:41
Modified 1 декабря 2024, 08:27
Updated 1 декабря 2024, 08:27
Михаила Ефремова признали виновным в ДТП, повлёкшем по неосторожности смерть человека, и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади в Москве. Джип Михаила Ефремова на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту», за рулём которой сидел 57-летний мужчина. Спасти ему жизнь не удалось.
Анализы показали, что в момент аварии Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Помимо алкоголя, в его крови нашли следы наркотиков.
В последнем слове Михаил Ефремов признал свою вину. Родственникам погибшего он должен выплатить 800 тыс. рублей по решению суда.