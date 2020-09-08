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Posted 8 сентября 2020, 10:41

Published 8 сентября 2020, 10:41

Modified 1 декабря 2024, 08:27

Updated 1 декабря 2024, 08:27

Суд вынес приговор Михаилу Ефремову

Суд вынес приговор Михаилу Ефремову

8 сентября 2020, 10:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Пресненский районный суд Москвы огласил приговор актёру сегодня, 8 сентября.

Михаила Ефремова признали виновным в ДТП, повлёкшем по неосторожности смерть человека, и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади в Москве. Джип Михаила Ефремова на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту», за рулём которой сидел 57-летний мужчина. Спасти ему жизнь не удалось.

Анализы показали, что в момент аварии Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Помимо алкоголя, в его крови нашли следы наркотиков.

В последнем слове Михаил Ефремов признал свою вину. Родственникам погибшего он должен выплатить 800 тыс. рублей по решению суда.

#Новости#Общество#Михаил Ефремов
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