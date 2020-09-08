Суд вынес приговор Михаилу Ефремову

Напомним, ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади в Москве. Джип Михаила Ефремова на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту», за рулём которой сидел 57-летний мужчина. Спасти ему жизнь не удалось.