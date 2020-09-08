Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в Белгородской области

В Белгородской области насчитывается свыше 50 млн голов птицы, поэтому вспышка на больших предприятиях грозит серьёзными убытками и сокращением экспортного потенциала. Чтобы избежать проблем, сотрудники службы усиливают режим биозащиты птицефабрик, отметили в пресс-службе.
Всем птицеводческим хозяйствам рекомендовано вести учёт поголовья, проводить анализы, утилизировать биоотходы и выявлять павшую птицу на свалках. Помощи ждут и от охотников, которые должны сообщать о гибели дикой птицы в ветслужбу региона.
В управлении подчеркнули, что необходимо принять исчерпывающие меры для охраны поголовья как на предприятиях, так и в личных хозяйствах.