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Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в Белгородской области

8 сентября 2020, 04:13
Фото: Бел.Ру
Белгородское управление Россельхознадзора предупредило о рисках распространения птичьего гриппа в регионе. Пока вспышки наблюдаются в Челябинской, Курганской и Омской областях, но в связи с миграцией птиц ситуация может ухудшиться.

В Белгородской области насчитывается свыше 50 млн голов птицы, поэтому вспышка на больших предприятиях грозит серьёзными убытками и сокращением экспортного потенциала. Чтобы избежать проблем, сотрудники службы усиливают режим биозащиты птицефабрик, отметили в пресс-службе.

Всем птицеводческим хозяйствам рекомендовано вести учёт поголовья, проводить анализы, утилизировать биоотходы и выявлять павшую птицу на свалках. Помощи ждут и от охотников, которые должны сообщать о гибели дикой птицы в ветслужбу региона.

В управлении подчеркнули, что необходимо принять исчерпывающие меры для охраны поголовья как на предприятиях, так и в личных хозяйствах.

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