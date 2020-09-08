Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в Белгородской области

Белгородское управление Россельхознадзора предупредило о рисках распространения птичьего гриппа в регионе. Пока вспышки наблюдаются в Челябинской, Курганской и Омской областях, но в связи с миграцией птиц ситуация может ухудшиться.

В Белгородской области насчитывается свыше 50 млн голов птицы, поэтому вспышка на больших предприятиях грозит серьёзными убытками и сокращением экспортного потенциала. Чтобы избежать проблем, сотрудники службы усиливают режим биозащиты птицефабрик, отметили в пресс-службе. Всем птицеводческим хозяйствам рекомендовано вести учёт поголовья, проводить анализы, утилизировать биоотходы и выявлять павшую птицу на свалках. Помощи ждут и от охотников, которые должны сообщать о гибели дикой птицы в ветслужбу региона. В управлении подчеркнули, что необходимо принять исчерпывающие меры для охраны поголовья как на предприятиях, так и в личных хозяйствах. Материалы по теме Птичий грипп угрожает белгородским агрохолдингам Белгородские предприятия потеряли рынок Гонконга из-за птичьего гриппа в России Белгородская область находится в зоне риска по птичьему гриппу