«Росгосстрах» и НАФИ: 72% россиян интересуются допзаработком через интернет

Экономические последствия беспрецедентных санитарных ограничений весны 2020 года ещё предстоит долго высчитывать, но очевидно, что вынужденные каникулы не могли не отразиться на содержимом кошельков россиян. В ходе исследования «Росгосстраха» опрошено более 500 жителей российских городов с населением от 500 тыс. человек в возрасте от 23 до 55 лет[1]. И только 13% опрошенных сообщили, что их материальное положение за последние три месяца улучшилось. Остальные отвечали, что оно либо не изменилось (47%), либо ухудшилось (40%). В такой ситуации вопрос о получении дополнительных доходов становится актуальным для многих семей — 90% респондентов сообщили, что сегодня рассматривают для себя возможность подработки.