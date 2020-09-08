Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Росгосстрах» и НАФИ: 72% россиян интересуются допзаработком через интернет

8 сентября 2020, 12:48
Фото: «Росгосстрах»
Использование мобильных решений и интернет-технологий сегодня повышает привлекательность универсальных профессий, связанных с продажами, и может привлечь в них как молодёжь, так и людей зрелого возраста.

Соцопрос экономически активных жителей крупных российских городов, проведённый в июле Аналитическим центром НАФИ по заказу компании «Росгосстрах», показал, что многие россияне сейчас интересуются возможностью получения дополнительного дохода и готовы рассматривать предложения, если речь идёт о заработке с помощью новейших технологий.

Экономические последствия беспрецедентных санитарных ограничений весны 2020 года ещё предстоит долго высчитывать, но очевидно, что вынужденные каникулы не могли не отразиться на содержимом кошельков россиян. В ходе исследования «Росгосстраха» опрошено более 500 жителей российских городов с населением от 500 тыс. человек в возрасте от 23 до 55 лет[1]. И только 13% опрошенных сообщили, что их материальное положение за последние три месяца улучшилось. Остальные отвечали, что оно либо не изменилось (47%), либо ухудшилось (40%). В такой ситуации вопрос о получении дополнительных доходов становится актуальным для многих семей — 90% респондентов сообщили, что сегодня рассматривают для себя возможность подработки.

В частности, как показало исследование, 72% респондентов интересуются дополнительным заработком посредством интернет-технологий и готовы рассмотреть такие предложения. Только 2% отвечавших категорически заявили о нежелании подработать с помощью высоких технологий. Ещё четверть опрошенных (26%) тоже хотели бы зарабатывать таким образом, но опасаются, что их знаний в области информационных технологий может не хватить. Такие опасения в большей степени свойственны людям, не имеющим высшего образования, а также начинавшим свою трудовую деятельность до «компьютерной эры».

Наша компания, обладающая самой многочисленной агентской сетью в стране, инициировала это исследование, чтобы изучить интерес экономически активных россиян к профессии страхового агента и оценить их готовность к подработке или полноценному погружению в страховой бизнес. Мы последовательно наращиваем численность и эффективность своего агентского корпуса и способны предложить выгодные условия сотрудничества тем, кто из-за последствий пандемии лишился заработка или серьёзно потерял в доходах. Эти условия, в том числе, предполагают и использование новой интернет-платформы для дистанционных продаж «Агентология». Это, по сути, мобильный офис продавца страховых продуктов, который можно развернуть дома, на даче, даже в транспорте, и работать с телефона, планшета или компьютера.

Кирилл Бобыльков, заместитель руководителя Блока маркетинга ПАО СК «Росгосстрах»

Людмила Спиридонова, директор исследований НАФИ в сфере человеческого капитала, отметила: «Сегодня уровень цифровых компетенций людей во многом предопределяет конкурентоспособность человека на рынке труда. В то же время современные цифровые технологии открывают широкие возможности для новых, в том числе дополнительных форм занятости. Финансовая индустрия – это один из наиболее привлекательных для трудоустройства, а также крайне технологичный сектор экономики. В нём для людей, владеющих цифровыми навыками, открываются большие возможности для заработка».

Именно сейчас те, кто трудоустраивается в финтехсфере, получают опыт и преимущество в профессии. Постепенно цифровая грамотность становится массовой, а, значит, в этом сегменте рынка труда будет расти конкуренция.

Большинство россиян уже сегодня хотят зарабатывать и подрабатывать в цифровой сфере, однако многие считают, что их знаний в области информационных технологий может не хватить. Предыдущие исследования НАФИ подтверждают эти опасения: многие россияне обладают только самыми базовыми цифровыми компетенциями, а 6% — начальными. Появление новых, доступных цифровых способов подработки станет дополнительным стимулом для роста цифровой грамотности россиян.

Мнения участников опроса о возможности попробовать себя в качестве страхового агента разделились практически пополам. 42% жителей крупных городов, заинтересованных в дополнительном заработке, готовы к такой смене или расширению профессиональных компетенций. Самыми привлекательными сторонами этой профессии они считают свободный рабочий график, возможность совмещения с другой работой и отсутствие необходимости иметь специальное образование. В наибольшей степени желание стать страховыми агентами выразили молодые люди — 50% респондентов в возрасте 23-34 лет положительно ответили на вопрос о готовности начать страховую деятельность в качестве основной или дополнительной работы. В то же время 43% опрошенных не хотят погружаться в страховое дело для обеспечения постоянного или дополнительного дохода.

Когда респондентов спросили о готовности получать доход не за счёт традиционных продаж страховых контактных, а с использованием интернет-платформы «Агентология», соотношение тех, кто высказал согласие попробовать себя в страховании, и отказавшихся от этого изменилось. Отрицательно ответили на такое предложение лишь 23% опрошенных, в то время как 68% респондентов дали положительный ответ.

[1] Онлайн-опрос проведен в июле 2020 года. Опрошено 511 респондентов в возрасте от 23 до 55 лет – жителей городов с населением выше 500 тысяч человек. Все респонденты имеют опыт пользования страховыми услугами (страхование недвижимости, страхование авто, страхование от несчастных случаев и т.п., кроме ДМС, оформленного работодателем), а также рассматривают возможность дополнительного заработка.

#Новости#Росгосстрах#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18