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Дожди и грозы задержатся в Белгородской области

8 сентября 2020, 12:24
Фото: Бел.Ру
По прогнозу синоптиков, среда в регионе будет ненастной.

В среду, 9 сентября, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, западный ветер и до 13 градусов тепла.

Днём местами пройдут небольшие дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +14 °С.

В Белгороде обойдётся без дождей, хотя будет пасмурно и не очень тепло — до 21 градуса выше нуля. В Старом Осколе небольшой дождь может пройти после 15 часов и будет на градус прохладнее. Кратковременные осадки ожидают и в Новом Осколе, а вот в небе над Валуйками будут лишь облака, термометры покажут до +24.

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