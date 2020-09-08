Дожди и грозы задержатся в Белгородской области

В Белгороде обойдётся без дождей, хотя будет пасмурно и не очень тепло — до 21 градуса выше нуля. В Старом Осколе небольшой дождь может пройти после 15 часов и будет на градус прохладнее. Кратковременные осадки ожидают и в Новом Осколе, а вот в небе над Валуйками будут лишь облака, термометры покажут до +24.