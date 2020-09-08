Белгородские власти увеличили предельные объёмы размещения ценных бумаг до 10 млрд

Поправки коснулись только 2020 года. Таким образом, предельные объёмы размещения государственных ценных бумаг Белгородской области на 2021-й и 2022 год остались прежними: они установлены по номинальной стоимости 3 млрд и 3 млрд 500 млн рублей соответственно.