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Белгородские власти увеличили предельные объёмы размещения ценных бумаг до 10 млрд

8 сентября 2020, 05:25
Фото: ИА «Бел.Ру»
Соответствующие изменения внесли в постановление областного правительства. Поправки коснутся номинальной стоимости, установленной на текущий год.

В Белгородской области изменили предельный объём размещения государственных ценных бумаг на 2020 год. В первоначальном документе шла речь о 5 млрд 700 млн рублей. Согласно новому постановлению, сумма увеличилась до 10 млрд 200 млн рублей.

Документ о внесении изменений подписан 31 августа.

Поправки коснулись только 2020 года. Таким образом, предельные объёмы размещения государственных ценных бумаг Белгородской области на 2021-й и 2022 год остались прежними: они установлены по номинальной стоимости 3 млрд и 3 млрд 500 млн рублей соответственно.

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#Новости#Ценные бумаги#Белгородская область#Эксклюзив#Общество
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