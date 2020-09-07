В Ульяновской области водитель КамАЗа с белгородскими номерами получил ожоги

О происшествии на улице Куйбышева местным спасателям сообщили 6 сентября в 23:45. В кабине КамАЗа с белгородскими номерами взорвался бытовой газовый баллончик ёмкостью 0,5 литра, сообщили на портале «Три сосны».
Пострадал 57-летний водитель. Он получил ожоги головы, туловища и конечностей. Мужчину госпитализировали.
По факту происшествия проведут проверку.
Только в августе в Белгородской области зарегистрировали несколько происшествий с участием большегрузов. Так, в начале месяца в Новосадовом в тройной аварии с грузовиком пострадал водитель легкового авто. Позже два грузовика — Isuzu 5759 и КамАЗ — столкнулись на обочине.