В Ульяновской области водитель КамАЗа с белгородскими номерами получил ожоги

Только в августе в Белгородской области зарегистрировали несколько происшествий с участием большегрузов. Так, в начале месяца в Новосадовом в тройной аварии с грузовиком пострадал водитель легкового авто. Позже два грузовика — Isuzu 5759 и КамАЗ — столкнулись на обочине.