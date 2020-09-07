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В Ульяновской области водитель КамАЗа с белгородскими номерами получил ожоги

7 сентября 2020, 10:09
Фото: trisosny.ru
Происшествие случилось в Димитровграде 6 сентября. Пострадал водитель: у него ожоги головы, туловища и конечностей. Мужчину госпитализировали.

О происшествии на улице Куйбышева местным спасателям сообщили 6 сентября в 23:45. В кабине КамАЗа с белгородскими номерами взорвался бытовой газовый баллончик ёмкостью 0,5 литра, сообщили на портале «Три сосны».

Пострадал 57-летний водитель. Он получил ожоги головы, туловища и конечностей. Мужчину госпитализировали.

По факту происшествия проведут проверку.

Только в августе в Белгородской области зарегистрировали несколько происшествий с участием большегрузов. Так, в начале месяца в Новосадовом в тройной аварии с грузовиком пострадал водитель легкового авто. Позже два грузовика — Isuzu 5759 и КамАЗ — столкнулись на обочине.

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