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В Белгородской области злостным нарушителям ПДД закрыли границу

7 сентября 2020, 11:57
Фото: Пресс-служба УФССП России по Белгородской области
Четыре белгородца с неоплаченными штрафами за нарушения ПДД не смогут выехать за пределы РФ, пока не погасят задолженности. Этого через суд добились судебные приставы.

Мера затронула четырёх человек. Так, один поклонник скорости задолжал более 680 тыс. рублей по 872 административным штрафам. Другой житель области накопил 129 штрафов на 78 тыс. рублей, а третий 126 раз нарушил ПДД в другом регионе. По данным областного УФССП, в этом случае сумма взысканий превысила 105 тыс. рублей.

Четвёртым должником стала женщина, которая до сих пор не заплатила 117 штрафов на сумму более 87 тыс. рублей. После обращения приставов в суд её, как и других нарушителей, ограничили в праве выезда за границу.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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#Новости#Судебные приставы#Штрафы ГИБДД#Выезд#Общество
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