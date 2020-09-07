В Белгородской области просят не приводить детей в школу раньше положенного времени

Если в ходе термометрии установлен ребёнок с признаками ОРВИ, то на первом этаже в школе оборудованы помещения, куда ребёнок будет помещён до прихода за ним родителей. Он будет находиться в этом кабинете в средствах индивидуальной защиты в изоляции. Контактирующие педагоги и сотрудники школы отправляются домой на самоизоляцию и на дом вызывают участкового медработника. Елена Хоменко, заместитель начальника управления депобразования Белгородской области