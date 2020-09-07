В Белгородской области просят не приводить детей в школу раньше положенного времени

По словам заместителя начальника управления депобразования Белгородской области Елены Хоменко, на сегодняшний день в Белгородской области каждое образовательное учреждение составило свои графики приходов детей в школу. Это сделано для того, чтобы развести потоки учащихся до начала занятий.
Важно соблюдать требования, что учебные занятия должны начинаться не ранее 08:00, а дальше за каждым классом закреплено время, когда они приходят. Составлен график прибытия, график начала уроков, питания в столовой и перемен.Елена Хоменко, заместитель начальника управления депобразования Белгородской области
Чтобы не было столпотворения детей утром у входов, белгородские чиновники просят родителей не приводить учащихся раньше установленного расписанием времени.
Не все родители понимают график приёма детей в школу. Есть занятия, которые начинаются в 09:00, а ребёнка уже в 07:00 привели под школу и он ждёт. Либо ему сделают термометрию и проведут вне очереди. С этим трудно. Сейчас дети приучаются соблюдать дистанцию, проходить термометрию.Елена Хоменко, заместитель начальника управления депобразования Белгородской области
Также, как отметила Хоменко, для учеников с 1-го по 4-й класс региональный департамент образования рекомендовал установить график прибытия учеников утром.
До начала учебного года родителей на родительских собраниях оповестили, что будет плавающий режим прихода в школу. Когда возникали вопросы по времени, администрации школ их все урегулировали. Елена Хоменко, заместитель начальника управления депобразования Белгородской области
На сегодняшний день в Белгородской области во всех детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования организованы утренние фильтры. В учреждения открыты несколько входов, составлены графики прихода обучающихся на занятия с определённым интервалом, чтобы избежать скопления детей при заходе в школу. Нанесена разметка на улице и внутри помещения для соблюдения социальной дистанции между обучающимися и педагогами.
Также отработаны алгоритмы действия, что делать педагогам и родителям, если у ребёнка выявлены признаки заболевания (повышенная температура или признаки вирусной инфекции).
Если в ходе термометрии установлен ребёнок с признаками ОРВИ, то на первом этаже в школе оборудованы помещения, куда ребёнок будет помещён до прихода за ним родителей. Он будет находиться в этом кабинете в средствах индивидуальной защиты в изоляции. Контактирующие педагоги и сотрудники школы отправляются домой на самоизоляцию и на дом вызывают участкового медработника. Елена Хоменко, заместитель начальника управления депобразования Белгородской области
Помимо этого за каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет, а, если позволяет погода, уроки проводят на улице.