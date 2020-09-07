В Белгороде и области ухудшится погода

По прогнозу Гидрометцентра, 8 сентября над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночь пройдёт без осадков с южным ветром и температурой до +16 °С.
Днём по всему региону возможны кратковременные дожди до 6 мм, местами — с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду.
Но будет довольно тепло — до 22 градусов выше нуля в среднем, а на юге — до +28.
В Белгороде первая половина дня будет солнечной. К трём часам небо закроют тучи, а к шести вечера пойдёт небольшой дождь. Термометры покажут горожанам до +21 °С.
В Старом Осколе кратковременный дождь обещают к девяти часам вечера. Зато днём будет на два градуса теплее, чем в областном центре. В Валуйках если и будут осадки, то совсем небольшие. Воздух прогреется до +31 °С.