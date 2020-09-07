В 20 школах в Белгородской области занятия проходят в две смены

По словам заместителя начальника управления депобразования Белгородской области Елены Хоменко, в регионе официально во вторую смену обучаются 4733 ребёнка в 20 школах. Это учебные заведения в Белгородском районе (пять школ), Старооскольском горокруге (три школы), Яковлевском горокруге (три школы) и Белгороде (девять школ).
У нас в Российской Федерации есть регионы, в которых сохранился трёхсменный режим работы школ. Мы ещё на хорошем счету. У нас небольшой процент детей, которые обучаются во вторую смену. Нацпроект позволит нам его избежать. Школы и детские сады у нас открываются каждый год. Поэтому от двух смен мы уйдём.Елена Хоменко, заместитель начальника управления депобразования Белгородской области
К тому же Хоменко отметила, что из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в регионе в некоторых школах, в которых не удаётся развести потоки учащихся в одной смене и закрепить за каждым классом отдельный кабинет, занятия могут быть организованы в несколько смен.
За каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет, если это позволяет школа. К примеру, если в учебном заведении есть 31 учебный кабинет, а комплектов классов 39, то закрепить за каждым классом кабинет трудно. Тогда приходится разводить потоки. Поэтому занятия могут быть организованы в таких больших школах в несколько смен. После того, как из учебного кабинета выйдет один класс, помещение необходимо привести в порядок, сделать уборку, обработку и проветривание, и только после этого туда могут зайти другие дети. Такое возможно только в таких школах, где очень большая наполняемость, это школы-тысячники. Елена Хоменко, заместитель начальника управления депобразования Белгородской области
В школах, где количество кабинетов и классов соответствует по числу, занятия организовывают в одну смену, но с разведением потоков детей для принятия пищи и для перемены, чтобы не было скопления в рекреациях.
Что касается полной ликвидации двухсменного режима работы белгородских школ, полностью от него избавиться областное правительство намерено к 2024 году в рамках реализации нацпроекта «Образование».