В 20 школах в Белгородской области занятия проходят в две смены

За каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет, если это позволяет школа. К примеру, если в учебном заведении есть 31 учебный кабинет, а комплектов классов 39, то закрепить за каждым классом кабинет трудно. Тогда приходится разводить потоки. Поэтому занятия могут быть организованы в таких больших школах в несколько смен. После того, как из учебного кабинета выйдет один класс, помещение необходимо привести в порядок, сделать уборку, обработку и проветривание, и только после этого туда могут зайти другие дети. Такое возможно только в таких школах, где очень большая наполняемость, это школы-тысячники. Елена Хоменко, заместитель начальника управления депобразования Белгородской области