«Трансюжстрой» снижает ставку по губернаторской ипотеке: квартиры под 1,7% годовых!

Напомним, «губернаторская ипотека» — это программа улучшения жилищных условий, инициированная губернатором Белгородской области Евгением Савченко для работников бюджетной сферы. Для покупателей, внесённых в реестр государственной программы, специализированный застройщик «Трансюжстрой» предлагает двойное понижение ипотечной ставки: 3% ставки субсидируются за счёт бюджета Белгородской области в течение первых 5 лет, ещё от 1 до 3% ставки в течение первых 5 лет профинансирует сам девелопер.