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«Трансюжстрой» снижает ставку по губернаторской ипотеке: квартиры под 1,7% годовых!

7 сентября 2020, 06:22
Фото: «Трансюжстрой»
Специализированный застройщик «Трансюжстрой» выступил с инициативой поддержать программу «губернаторской ипотеки» и предлагает беспрецедентные условия для её участников — квартиры под 1,7% годовых.

Напомним, «губернаторская ипотека» — это программа улучшения жилищных условий, инициированная губернатором Белгородской области Евгением Савченко для работников бюджетной сферы. Для покупателей, внесённых в реестр государственной программы, специализированный застройщик «Трансюжстрой» предлагает двойное понижение ипотечной ставки: 3% ставки субсидируются за счёт бюджета Белгородской области в течение первых 5 лет, ещё от 1 до 3% ставки в течение первых 5 лет профинансирует сам девелопер.

Таким образом, участники «губернаторской ипотеки» могут приобрести квартиру в жилых комплексах ООО «Трансюжстрой» на суперльготных условиях — от 1,7% годовых на первые 5 лет! *

Такие условия представлены в Белгородской области эксклюзивно именно компанией «Трансюжстрой» — одним из лидеров строительного рынка. Беспрецедентные условия реализации программы стали возможны благодаря долгосрочной надёжной репутации застройщика и гарантированному объёму собственных средств на эскроу-счетах, открытых под строительство многоквартирных домов.

Подробности программы и индивидуальные условия участия в акции уточняйте в отделе продаж по телефону 78-97-57.

*Предложение не является публичной офертой. Для каждого клиента — участника государственной программы — ООО «Трансюжстрой» разрабатывает индивидуальные условия совместно с банками-партнёрами.

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