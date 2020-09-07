«Трансюжстрой» снижает ставку по губернаторской ипотеке: квартиры под 1,7% годовых!

Напомним, «губернаторская ипотека» — это программа улучшения жилищных условий, инициированная губернатором Белгородской области Евгением Савченко для работников бюджетной сферы. Для покупателей, внесённых в реестр государственной программы, специализированный застройщик «Трансюжстрой» предлагает двойное понижение ипотечной ставки: 3% ставки субсидируются за счёт бюджета Белгородской области в течение первых 5 лет, ещё от 1 до 3% ставки в течение первых 5 лет профинансирует сам девелопер.
Таким образом, участники «губернаторской ипотеки» могут приобрести квартиру в жилых комплексах ООО «Трансюжстрой» на суперльготных условиях — от 1,7% годовых на первые 5 лет! *
Такие условия представлены в Белгородской области эксклюзивно именно компанией «Трансюжстрой» — одним из лидеров строительного рынка. Беспрецедентные условия реализации программы стали возможны благодаря долгосрочной надёжной репутации застройщика и гарантированному объёму собственных средств на эскроу-счетах, открытых под строительство многоквартирных домов.
Подробности программы и индивидуальные условия участия в акции уточняйте в отделе продаж по телефону 78-97-57.
*Предложение не является публичной офертой. Для каждого клиента — участника государственной программы — ООО «Трансюжстрой» разрабатывает индивидуальные условия совместно с банками-партнёрами.