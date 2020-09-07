«Салют Белгород» не отпустил «Рязань» вперёд

Настраивались с уважением к сопернику. Получилась боевая, хорошая ничья. Соперник мог забить, и мы могли забить. Темп игры хороший был. Игра шла то в одни, то в другие ворота, не было держания мяча без ворот. Игра держала в напряжении. К сожалению, свои шансы мы не использовали. Виктор Навоченко