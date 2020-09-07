«Салют Белгород» не отпустил «Рязань» вперёд

6 сентября белгородский «Салют» сыграл в гостях с занимающей первое место в таблице «Рязанью».
Хозяева до этого выиграли все четыре матча. Но с белгородцами справиться не смогли — матч завершился без забитых голов. В итоге «Рязань» осталась на первой строчке с 13 очками, в активе «Салюта» 11 очков.
Главный тренер команды Олег Сергеев отметил, что результат закономерен.
Мы не использовали ряд своих моментов, но это футбол. Неспроста «Рязань» занимает первое место, атакующей линии уделяли повышенное внимание. Судя по тому, что нам не забили, мы справились. У нас задач как таковых нет, каждую игру нужно выигрывать. Олег Сергеев
Бывший тренер белгородского «Энергомаша» Виктор Навоченко согласился с тем, что игра была боевая.
Настраивались с уважением к сопернику. Получилась боевая, хорошая ничья. Соперник мог забить, и мы могли забить. Темп игры хороший был. Игра шла то в одни, то в другие ворота, не было держания мяча без ворот. Игра держала в напряжении. К сожалению, свои шансы мы не использовали. Виктор Навоченко