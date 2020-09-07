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Posted 7 сентября 2020, 13:04

Published 7 сентября 2020, 13:04

Modified 20 августа 2024, 01:45

Updated 20 августа 2024, 01:45

Молодые белгородцы примут участие в межрегиональных дебатах

Молодые белгородцы примут участие в межрегиональных дебатах

7 сентября 2020, 13:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В середине сентября стартует уникальный проект медиахолдинга 1MediaInvest — «Дебатл».

Команды из 14 регионов страны готовятся определить лучших в спорах и ораторском искусстве в проекте медиахолдинга 1MediaInvest «Дебатл». Участники представят аргументированные позиции по заданным темам. 16 командам предстоит рассуждать на вечные темы и наиболее актуальные вопросы современности.

Белгородцы смогут поболеть за Анастасию Абрамову и Валерия Белых, активистов «Дебатной лиги Белогорья». Судьям, которыми стали яркие представители местной и региональной политики, а также медиаэксперты и общественники, предстоит оценить по десятибалльной шкале аргументацию, полемику и артистизм. Максимально в одном споре команда может получить до 60 баллов от двух судей.

Всего соревнования будут проводиться в четыре тура, начиная с 1/8 финала. «Дебатл» популяризирует актуальный и современный формат дебатов и учит представителей молодёжи спорить и аргументировать свою позицию. Сложно переоценить наличие подобных навыков и умений в современном обществе. Активный гражданин с интересной точкой зрения всегда добьётся большего, чем тот, кто не имеет твёрдого духовно-нравственного стержня.

Эксперты, приглашённые в «Дебатл» в качестве судей, убеждены, что смогут передать молодёжи свой опыт. Весь процесс не помешает учебному году и эпидемиологической обстановке, потому что пройдёт онлайн. За каждым этапом можно будет следить на видеохостинге.

«Дебатл» открывает новый политический сезон в регионах. Риторические состязания продлятся до ноября. О всех перипетиях «Дебатла» расскажет наше сетевое издание, следите за новостями.

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