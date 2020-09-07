Испытано на себе: журналисты Бел.Ру полетали на аэростате над Белгородской областью

В ходе беседы с капитаном стало известно, что самое сложное при полётах — бороться с эмоциями: если нельзя летать, значит нельзя! Нужно учесть все возможности: как технические, так и погодные. Георгий уточнил, что шар — это такое же воздушное судно, как и другие. У него также есть бортовой номер, как и у любого самолёта. Надо обучиться около трёх месяцев, чтобы летать на нём: «В специальной курсантской школе надо отлетать не менее 28 часов с инструктором. Ещё шар в обязательном порядке раз в два года проходит технический осмотр, а пилот каждые два года — медкомиссию».