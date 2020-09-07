Электроэнергия: погасите задолженность без банковской комиссии!

Уведомление доставляется любым (удобным потребителю) способом. В том числе – СМС-сообщением на номер мобильного телефона, указанного в договоре с поставщиком электроэнергии.
Как клиентоориентированная компания, Белгородэнергосбыт постоянно совершенствует свои сервисы. С августа в СМС-рассылку об ограничении энергоснабжения юридических лиц включена ссылка, дающая возможность клиентам компании погасить долг через сайт белгородэнергосбыт.рф без банковской комиссии.
При переходе по ссылке информация о потребителе и размере задолженности заполняется автоматически.
Воспользуйтесь удобным сервисом сбытовой компании для решения проблем энергоснабжения!