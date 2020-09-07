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Электроэнергия: погасите задолженность без банковской комиссии!

7 сентября 2020, 10:20
Фото: ИА Бел.Ру
В отношении потребителей, нарушивших обязательства по оплате электрической энергии, предусмотрено введение полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Уведомление доставляется любым (удобным потребителю) способом. В том числе – СМС-сообщением на номер мобильного телефона, указанного в договоре с поставщиком электроэнергии.

Как клиентоориентированная компания, Белгородэнергосбыт постоянно совершенствует свои сервисы. С августа в СМС-рассылку об ограничении энергоснабжения юридических лиц включена ссылка, дающая возможность клиентам компании погасить долг через сайт белгородэнергосбыт.рф без банковской комиссии.

​При переходе по ссылке информация о потребителе и размере задолженности заполняется автоматически.

​​​​​​​Воспользуйтесь удобным сервисом сбытовой компании для решения проблем энергоснабжения!

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