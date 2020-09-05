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В сквере по улице Костюкова в Белгороде может появиться живая изгородь и площадка

5 сентября 2020, 14:20
Администрация Белгорода предложила своё видение дизайн-проекта по благоустройству сквера по улице Костюкова в областном центре. Специалисты предлагают оборудовать зоны отдыха, высадить живую изгородь и обустроить детские игровые элементы.

В 2021 году в областном центре запланировано благоустройство десяти общественных территорий. В этот список попал и сквер по улице Костюкова в районе домов № 4 и № 6 по проспекту Ватутина.

Дизайн-проект благоустройства данной территории подготовили специалисты управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода с привлечением архитектурных и проектных бюро, а также студентов профильных вузов.

Согласно документации, разработчики предлагают вымостить часть благоустраиваемой территории тротуарной плиткой, отделить зоны отдыха и парковки, а также переоборудовать пешеходную и транспортную сеть.

Фото: Администрация Белгорода

В планах высадить в сквере можжевельник, гейхеру, лаванду, злаковые культуры и живую изгородь из барбариса. Помимо этого разработчики предлагают обустроить в сквере детские игровые элементы, навес из вьющихся растений для защиты прохода от палящего солнца, качели, скамейки, а также установить 30 парковых светильников.

В мэрии также отметили, что белгородцы могут направить свои предложения и дополнения по благоустройству территорий в управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода на электронную почту [email protected] до 15 сентября текущего года.

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