В России могут запретить снижать прожиточный минимум

Пока же в субъектах страны прожиточный минимум часто сокращается. По данным Росстата, во II квартале этого года в ЯНАО уровень упал с 17,7 тыс. до 17,5 тыс. рублей, в Дагестане — с 10,4 тыс. до 10,1 тыс., а в Севастополе — с 12,4 тыс. до 12,1 тыс. Действующую методику президент РФ Владимир Путин неоднократно критиковал.