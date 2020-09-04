Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

4 сентября 2020, 07:48
Фото: Бел.Ру
Российский кабмин собирается пересмотреть методику определения прожиточного минимума в регионах. В случае одобрения инициативы снижать этот уровень власти на местах больше не смогут.

Вопрос поднимался на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, уточняют «Новые Известия». Уровень прожиточного минимума предлагают определять по базовому набору продуктов, установив для регионов специальный коэффициент. Пересматривать подходы власти собираются раз в пять лет.

Пока же в субъектах страны прожиточный минимум часто сокращается. По данным Росстата, во II квартале этого года в ЯНАО уровень упал с 17,7 тыс. до 17,5 тыс. рублей, в Дагестане — с 10,4 тыс. до 10,1 тыс., а в Севастополе — с 12,4 тыс. до 12,1 тыс. Действующую методику президент РФ Владимир Путин неоднократно критиковал.

Напомним, в конце августа глава Белгородской области Евгений Савченко утвердил прожиточный минимум на II квартал. Общая сумма выросла на 146 рублей, до 9382 рублей, для трудоспособных граждан — на 294 рубля, до 10 265 рублей.

Материалы по теме
Прожиточный минимум в Белгородской области утвердили региональные властиПрожиточный минимум в Черноземье не уменьшился только в Белгородской областиПрожиточный минимум в Белгородской области увеличили на 142 рубля
#Новости#Прожиточный минимум#Уменьшение#Белгородская область. прожиточный минимум#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18