В России могут запретить снижать прожиточный минимум

Вопрос поднимался на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, уточняют «Новые Известия». Уровень прожиточного минимума предлагают определять по базовому набору продуктов, установив для регионов специальный коэффициент. Пересматривать подходы власти собираются раз в пять лет.
Пока же в субъектах страны прожиточный минимум часто сокращается. По данным Росстата, во II квартале этого года в ЯНАО уровень упал с 17,7 тыс. до 17,5 тыс. рублей, в Дагестане — с 10,4 тыс. до 10,1 тыс., а в Севастополе — с 12,4 тыс. до 12,1 тыс. Действующую методику президент РФ Владимир Путин неоднократно критиковал.
Напомним, в конце августа глава Белгородской области Евгений Савченко утвердил прожиточный минимум на II квартал. Общая сумма выросла на 146 рублей, до 9382 рублей, для трудоспособных граждан — на 294 рубля, до 10 265 рублей.