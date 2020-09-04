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В Белгороде задержали подозреваемых по факту гибели студента на стройке

4 сентября 2020, 06:42
Фото: Бел.Ру
Белгородские следователи задержали подозреваемых по делу о падении трёх студентов на стройке в областном центре. Один из них привлёк 16-летних парней к работам, но не предоставил им защиту и не провёл инструктаж.

В соответствии со статьёй Уголовно-процессуального кодекса задержаны 32-летний субподрядчик, взявший студентов на работу, и 42-летний гендиректор ООО ГК «Бизнесинвест». Эта компания владеет не отвечающей требованиям безопасности строительной люлькой, уточнили в пресс-службе СУ СК.

Уголовным делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел. Имена подозреваемых в управлении не называют.

Напомним, 1 сентября на стройке ЖК «Южная высота» на ул. Есенина, 15 с высоты седьмого этажа сорвалась люлька с тремя 16-летними студентами Белгородского индустриального колледжа. На объекте «Белгородстройзаказчика» этот случай оказался вторым — в 2019 году здесь упал рабочий.

Открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть.

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