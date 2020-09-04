В Белгороде задержали подозреваемых по факту гибели студента на стройке

В соответствии со статьёй Уголовно-процессуального кодекса задержаны 32-летний субподрядчик, взявший студентов на работу, и 42-летний гендиректор ООО ГК «Бизнесинвест». Эта компания владеет не отвечающей требованиям безопасности строительной люлькой, уточнили в пресс-службе СУ СК.
Уголовным делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел. Имена подозреваемых в управлении не называют.
Открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть.