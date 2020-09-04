Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде рассказали о состоянии упавших с седьмого этажа подростков

4 сентября 2020, 11:15
Фото: Бел.Ру
Двое выживших 16-летних парней находятся в тяжёлом состоянии, они лежат в областной клинической больнице, отметили в департаменте здравоохранения региона.

Состояние двух подростков, пострадавших при падении с высоты седьмого этажа, остаётся стабильным, без ухудшения. Они находятся в областной больнице.

Один из них, получивший более тяжёлые травмы, помещён в реанимацию. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой. Появившиеся в соцсетях сообщения о необходимости экстренного переливания крови для него не соответствуют действительности.

Состояние второго пациента — средней степени тяжести без угрозы жизни.

Напомним, 1 сентября с седьмого этажа строящегося жилого комплекса упала люлька с тремя студентами Белгородского индустриального колледжа. Один из них погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, приведшее по неосторожности к смерти человека. Двоих подозреваемых задержали.

В ноябре 2019 года на этом же объекте с девятого этажа сорвался 49-летний рабочий.

Материалы по теме
В Белгороде нашли труп мужчины, упавшего с седьмого этажаПо факту падения подростков в Белгороде возбудили уголовное делоВ Белгороде задержали подозреваемых по факту гибели студента на стройке
#Новости#Стройка#Падение#Есенина#Подростки#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18