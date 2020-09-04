В Белгороде рассказали о состоянии упавших с седьмого этажа подростков

Один из них, получивший более тяжёлые травмы, помещён в реанимацию. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой. Появившиеся в соцсетях сообщения о необходимости экстренного переливания крови для него не соответствуют действительности.