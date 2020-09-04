В Белгороде рассказали о состоянии упавших с седьмого этажа подростков

Состояние двух подростков, пострадавших при падении с высоты седьмого этажа, остаётся стабильным, без ухудшения. Они находятся в областной больнице.
Один из них, получивший более тяжёлые травмы, помещён в реанимацию. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой. Появившиеся в соцсетях сообщения о необходимости экстренного переливания крови для него не соответствуют действительности.
Состояние второго пациента — средней степени тяжести без угрозы жизни.
Напомним, 1 сентября с седьмого этажа строящегося жилого комплекса упала люлька с тремя студентами Белгородского индустриального колледжа. Один из них погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, приведшее по неосторожности к смерти человека. Двоих подозреваемых задержали.