Сгоревший в машине мальчик и фестиваль воздушных шаров: итоги дня в регионе

В микрорайоне «Северный-3» в посёлке Дубовое Белгородского района жильцы многоквартирного дома живут в страхе выселения из собственных квартир, так как гендиректор застройщика и его бывший сотрудник судятся из-за законности сделок с людьми. На квартиры жильцов, оформленные по закону, наложен запрет на регистрационные действия, а бизнесмен Павел Тапашиди продолжает уверять их, что им ничто не грозит. Кто прав в этой ситуации, а кто виноват, предстоит решить суду.