Сгоревший в машине мальчик и фестиваль воздушных шаров: итоги дня в регионе

4 сентября белгородцев потрясла новость о страшном и трагическом событии на улице Свердлова в г. Валуйки Белгородской области. Там загорелся ВАЗ-2107, внутри которого находился пристёгнутый мальчик-инвалид 2009 года рождения. Ребёнок получил 70 % ожогов тела, его экстренно госпитализировали, но спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в центральной районной больнице Валуйского горокруга в этот же день.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мальчик находился под опекой бабушки и дедушки после смерти матери. В трагический день они все вместе приехали на рынок. Бабушка ушла за покупками, а дед пошёл её встречать и закрыл авто с ребёнком на время своего отсутствия. Из дымящегося ВАЗа пострадавшего вытащили прохожие.
Прошла жеребьёвка группового раунда Кубка России по футболу. Всех участников турнира разбили на десять групп по три команды в каждой. В 1/8 выйдут победители групп, к ним присоединятся шесть лучших команд премьер-лиги по итогам прошлого сезона.
Белгородские футболисты попали в группу 3. «Салют» сыграет с тульским «Арсеналом» и ивановским «Текстильщиком».
4 сентября в Белгородской области стартовал восьмой фестиваль воздухоплавания «Небосвод Белогорья». Сегодня праздник организован у дуба в посёлке Дубовое, здесь запланированы праздничный концерт и парад аэростатов.
5 сентября фестиваль продолжится у Звонницы в Прохоровке. Зрители увидят показательные прыжки парашютистов, полёты самолётов Ан-2 и ЯК-12А и сверхлёгкой авиации, а также выступление парамоторов и паратрайков. 6 сентября воздушные шары пролетят над Белгородом.
В микрорайоне «Северный-3» в посёлке Дубовое Белгородского района жильцы многоквартирного дома живут в страхе выселения из собственных квартир, так как гендиректор застройщика и его бывший сотрудник судятся из-за законности сделок с людьми. На квартиры жильцов, оформленные по закону, наложен запрет на регистрационные действия, а бизнесмен Павел Тапашиди продолжает уверять их, что им ничто не грозит. Кто прав в этой ситуации, а кто виноват, предстоит решить суду.