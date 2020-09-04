На выходных в Белгородской области похолодает

В субботу, 5 сентября, над Белгородской областью будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ночью восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до +17 °С. Днём ветер немного усилится, температура будет в пределах от 21 до 26 градусов выше нуля.
В областном центре в субботу будет пасмурно, но без осадков. Небольшой дождь может пройти около 15 часов. Температура днём — до +24 °С.
В северной столице региона может моросить около полудня. Будет так же пасмурно, столбик термометра поднимется до +23 °С.
В Новом Осколе и Валуйках будет немного теплее, дождей не обещают.