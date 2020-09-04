Иски «Белэнергомаш-БЗЭМ» и «Белой птицы»: арбитраж за август в Белгородской области

В Арбитражный суд Белгородской области обратилось ООО «Белая птица-Белгород». Организация просит взыскать с ООО «Бизнес фуд сфера» 671 млн рублей долга по договору поставки цыплят-бройлеров и 490 млн рублей пени. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 24 сентября.
Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бизнес фуд сфера» зарегистрировано в 2017 году в Белгороде. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими пищевыми продуктами. Руководитель — Вячеслав Вакуленко. В 2019 году чистая прибыль компании составила 867 млн рублей.
ООО «Белая птица-Белгород» зарегистрировано в 2002 году в Белгороде. В 2018 году компанию признали банкротом. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. В прошлом году убыток компании составил 246 млн рублей.
Три иска в Арбитражный суд Белгородской области подало ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ». Так, компания просит взыскать с ООО «Энергомашкапитал» 14,6 млн рублей долга по соглашению о досудебном урегулировании претензии в ходе исполнения договора на поставку трубопроводов для сооружения Тяньваньской АЭС, а также 1,3 млн рублей неустойки. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 24 сентября.
Справка. ООО «Энергомашкапитал» зарегистрировано в 2002 году в Москве. Основной вид деятельности — деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Руководитель и бенефициар — Валерий Мешалкин. В 2019 году убыток компании превысил 121 млн рублей.
Второй иск белгородское предприятие подало к московскому акционерному обществу «Центральный конструкторско-технологический институт арматуростроения» о взыскании 37 млн рублей долга по договору комплексной поставки внутритурбинных трубопроводов для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС и 3,7 млн рублей неустойки. Иск суд принял и вызвал стороны на собеседование на 24 сентября.
Справка. Акционерное общество «Центральный конструкторско-технологический институт арматуростроения» зарегистрировано в Москве в 2003 году. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Руководитель — Валерий Мешалкин. В прошлом году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 773 тысяч рублей.
Ещё один иск «Белэнергомаш-БЗЭМ» подал к обществу с ограниченной ответственностью «Единая служба металла». Компания просит взыскать 42 млн рублей долга, 4,3 млн рублей неустойки и 200 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 10 сентября.
Справка. ООО «Единая служба металла» зарегистрировано в 2014 году в Омске. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Руководитель и бенефициар — Светлана Эрнст. В 2019 году чистая прибыль компании составила 96 тысяч рублей.
ООО «Кубаз» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к индивидуальному предпринимателю Крутько В. В. о взыскании 20 млн рублей долга. Одновременно истец заявил ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины за подачу иска до рассмотрения спора по существу. Однако первое заявление суд оставил без движения и предложил истцу до 14 августа устранить все недочёты. Тогда ООО «Кубаз» подало новый иск, который суд принял и вызвал стороны на собеседование на 22 сентября.
Справка. ООО «Кубаз» зарегистрировано в 2016 году в Белгородской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Любовь Маркелова. В 2019 году чистая прибыль компании превысила 1,1 млн рублей.
В Арбитражный суд Белгородской области обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Организация просит взыскать с ОАО «Теплоэнерго» задолженность по договору поставки газа в размере 30,7 млн рублей. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 24 сентября.
Справка. ОАО «Теплоэнерго» зарегистрировано в 2012 году в Старом Осколе. Головная компания — администрация Старооскольского горокруга. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии). Руководитель — Анатолий Гончаров. В 2019 году чистая прибыль компании составила 66 тысяч рублей.
ООО «Белая птица-Курск» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Бенталь» о взыскании задолженности по договору на транспортно-экспедиционное обслуживание по перевозке грузов в размере 9,4 млн рублей и 5,3 млн рублей пени. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 17 сентября.
Справка. ООО «Белая птица-Курск» зарегистрировано в 2008 году в Курской области. Основной вид деятельности — производство и консервирование мяса птицы. В настоящее время компания находится в стадии ликвидации. В 2019 году убыток компании превысил 802 млн рублей.
ООО «Бенталь» зарегистрировано в 2016 году в Белгородском районе. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Руководитель — Сергей Новиков. В 2019 году чистая прибыль компании составила 197 млн рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Старооскольский ликероводочный завод ‘’Люкс’’» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Новопесчанское» о взыскании 23 млн рублей. Однако суд установил, что заявление было подано с нарушениями требований законодательства: отсутствовали документальные доказательства невозможности оплаты государственной пошлины и платёжные поручения о фактическом перечислении денег. Суд иск не принял и предложил истцу представить необходимые документы до 4 сентября.
Справка. Общество с ограниченной ответственностью «Старооскольский ликероводочный завод ‘’Люкс’’» зарегистрировано в 2005 году в Старом Осколе. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Абросимов. В 2019 году чистая прибыль компании составила 8 млн рублей.
АО «Новопесчанское» зарегистрировано в 2012 году в Старооскольском районе. Основной вид деятельности — производство пищевого спирта. Руководитель — Сергей Ханин. В 2019 году убыток компании превысил 96 млн рублей.
ИП Островская Жанна Николаевна обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «ТПК ‘’Славянский привоз’’» и ИП Полянскому Николаю Николаевичу о взыскании 57,5 млн рублей задолженности по договору аренды нежилого помещения и 200 000 рублей суммы расходов по оплате государственной пошлины.
11 августа текущего года суд принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание. 19 августа истец представила ещё одно заявление об обеспечении иска в виде наложения ареста на деньги ООО «ТПК ‘’Славянский привоз’’» и ИП Полянского в пределах 57,5 млн рублей. По данным Островской, после получения претензий Полянский начал предпринимать действия по уменьшению объёма принадлежащего ответчикам имущества.
Так, после получения претензий полностью изменился состав участников ООО «ТПК ‘’Славянский привоз’’», а также произошла смена директора общества. Кроме того, в ЕГРЮЛ внесена запись о выходе Полянского Н.Н. из состава участников общества и передаче доли в размере 60% обществу. По мнению истца, целью выхода Полянского из состава участников компании является уменьшение активов общества.
Однако, рассмотрев заявление, суд отказал Островской в удовлетворении иска.
Справка. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания ‘’Славянский привоз’’» зарегистрировано в 2002 году в Белгороде. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Денис Морозов.