Иски «Белэнергомаш-БЗЭМ» и «Белой птицы»: арбитраж за август в Белгородской области

ООО «Кубаз» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к индивидуальному предпринимателю Крутько В. В. о взыскании 20 млн рублей долга. Одновременно истец заявил ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины за подачу иска до рассмотрения спора по существу. Однако первое заявление суд оставил без движения и предложил истцу до 14 августа устранить все недочёты. Тогда ООО «Кубаз» подало новый иск, который суд принял и вызвал стороны на собеседование на 22 сентября.