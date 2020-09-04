Хотят отнять квартиры: белгородцы могут лишиться жилья из-за разборок бизнесменов

Этот Олещенко даже не показывается. Не поговорить с ним. Даже в суды его адвокат ходит за него. Сам он, якобы, боится. Ему, как он сам говорит, угрожают. Хотя кто ему угрожать может? Его в лицо никто не видел. Ещё возникает вопрос: почему Олещенко четыре года не платил налоги? Если мы живём тут незаконно, а дом его, то почему налоги-то мы платили всё это время? Я тут четыре года живу. Кроме того, квартиру я покупал не у Тапашиди и не у Олещенко, а у какого-то Дудки Александра. Вениамин, житель дома № 5 по улице Бульварная