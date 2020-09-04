Хотят отнять квартиры: белгородцы могут лишиться жилья из-за разборок бизнесменов

Около полутора месяцев назад жители микрорайона Северный-3 посёлка Дубовое под Белгородом пожаловались на то, что из-за разборок между гендиректором и бывшим сотрудником строительной компании «ГлавБелСтрой» они могут остаться на улице. Квартиры в доме № 5 по улице Бульварной люди приобретали с 2014 по 2019 годы. Кто-то купил в ипотеку, кто-то выкупил сразу. Все договоры купли-продажи имеются, на имущество оформлено право собственности.
Как сообщают жильцы дома, Александр Олещенко сначала подписал договор купли-продажи с Павлом Тапашиди в 2015 году, а в феврале 2020 года заявил о недействительности этих самых договоров. Соответственно, сделки с жильцами (владельцами квартир) тоже становятся недействительными, а это 17 семей с несовершеннолетними детьми в том числе.
Александр Олещенко подал иск в суд с требованием признать недействительными его же подписи на первичном договоре купли-продажи. С момента иска прошло уже более трёх месяцев. Пока идут разбирательства, на регистрационные права владельцев квартир и их семей наложен арест. Об этом на видео рассказали сами жители дома № 5.
Люди жалуются на бездействие основных сторон по этому делу (Олещенко и Тапашиди), на то, что жильцы стали ответчиками, а не свидетелями в суде, на отсутствие Павла и Александра на досудебных заседаниях, на умышленное затягивание дела, на перспективы остаться без жилья.
Уточним: Павел Тапашиди — владелец компании «Лимон» и, согласно «СПАРК-Интерфакс», бывший гендиректор ПСК «ГлавБелСтрой». Дудка Александр — нынешний бенефициар и руководитель компании «ГлавБелСтрой», а Александр Олещенко — экс-сотрудник ПСК «ГлавБелСтрой».
Для справки: согласно данным из «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПСК ГлавБелСтрой» — белгородская компания, функционирующая с 2011 года. Руководителем, как и бенефициаром является Александр Дудка. Выручка от продаж за 2019 год составила 3,5 млн рублей, а чистая прибыль 1,6 млн рублей. Компания связана с ООО «Лимон» и ООО «Лимон-Плюс» общим руководителем.
Чтобы рассмотреть ситуацию с нескольких сторон, журналист «Бел.Ру» связалась с Павлом Тапашили — гендиректором ООО «Лимон». Он сообщил редакции, что никакого дела на самом деле нет, а Олещенко — его бывший заместитель и бывший сотрудник «ГлавБелСтроя», которого сам Тапашиди совместно с правоохранительными органами давно разыскивает.
Никакого дела нет (о судебном разбирательстве по поводу дома № 5 на ул. Бульварной — прим. ред.). У меня когда-то работал сотрудник Олещенко Александр Сергеевич, он был моим заместителем. Неоднократно брал у людей задатки (три случая), а деньги присваивал себе, в компанию не клал. Павел Тапашиди
По словам гендиректора компании «Лимон», были случаи, когда Олещенко брал задаток за квартиру, одну даже продал, а компания деньги не получила. Позже провели проверку, это всё доказали, в 2017 году Александра уволили и начали его преследование совместно с сотрудниками полиции через заявления и уголовные дела. «Он пытается наши дела замять, потому что у него там есть связи. Но мы их заново возобновляем и мы в любом случае его накажем. Он теперь нам периодически гадит», — заявляет Тапашиди.
Также Павел рассказал ИА «Бел.Ру», что Олещенко подделал его почерк и незаконно продал две квартиры. Факт подделки почерка подтвердила экспертиза. Об этом Тапашиди заявил в полицию и ФСБ, а самого Александра разыскивают сотрудники УБЭП: «Это уже статья 159 часть 4. Человек слишком далеко зашёл. О нём уже знают и в полиции, и в ФСБ. Я сообщал. Его рано или поздно поймают».
Узнать номер Александра Олещенко редакции не удалось. Со слов его бывшего начальника, он изменил уже десяток номеров телефона.
Сложную ситуацию с домом № 5 на улице Бульварной в Дубовом гендиректор «Лимона» и, по совместительству, бывший гендиректор «ГлавБелСтроя» назвал глупой. Он сообщил, что его оппонент не имеет никаких обоснований. Соответственно, волноваться жителям дома не о чем.
Это он, как говорится, «не поем, но надкушу», чтобы просто подгадить нам. Ничего там не решится. Жители купили абсолютно чистые квартиры, абсолютно нормальные договоры. Никто их никуда не выгонит. Это всё глупости. Сейчас идёт даже не суд. Суд его заявление не принял. Сейчас идёт рассмотрение общего дела, а его заявление — чушь, которая не имеет обоснования к данным сделкам. Его дело даже не принято на рассмотрение. Павел Тапашиди
Суд состоится 2 октября. Тапашиди уверен уже сейчас, что никаких проблем нет, а все жители как жили, так и будут жить на том же месте. Запрет на регистрационные действия он тоже называет незаконным и говорит, что это можно запросто обжаловать в прокуратуре. Сделать это могут сами собственники квартир. «Это абсолютно необоснованный арест. Судья не имела права накладывать арест, она сделала это с нарушением закона», — уверен Павел.
Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в прокуратуру Белгородского района и выяснила, что по этому делу никто из граждан в ведомство не обращался.
Во дворе на улице Бульварной журналист «Бел.Ру» встретила Вениамина — жителя того самого проблемного дома. Мужчина рассказал, что все семьи пребывают в полном недоумении и считают это беспределом. По такой же логике завтра могут заявить о недействительности сделок и с жильцами соседнего дома, и со всей улицей. Сам Александр Олещенко с людьми встретиться отказывается. Говорит, что ему угрожают.
Этот Олещенко даже не показывается. Не поговорить с ним. Даже в суды его адвокат ходит за него. Сам он, якобы, боится. Ему, как он сам говорит, угрожают. Хотя кто ему угрожать может? Его в лицо никто не видел. Ещё возникает вопрос: почему Олещенко четыре года не платил налоги? Если мы живём тут незаконно, а дом его, то почему налоги-то мы платили всё это время? Я тут четыре года живу. Кроме того, квартиру я покупал не у Тапашиди и не у Олещенко, а у какого-то Дудки Александра. Вениамин, житель дома № 5 по улице Бульварная
Для справки: по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лимон» зарегистрировано в Воронежской области с 2014 года. Руководителем является Александр Дудка, а бенефициаром — Павел Тапашиди. Отрасль, в которой функционирует компания — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка от продаж за 2019 год — 150,5 млн рублей, но чистая прибыль в минусе, то есть убыток в 10,9 млн рублей.
Аналогичная компания ООО «Лимон» была зарегистрирована в Белгородской области, руководителем был Алексей Палымов. Данные ЕГРЮЛ от января 2020 года говорят о её ликвидации.
Вениамин посоветовал связаться с его соседкой Натальей. Она, по словам мужчины, самая активная в их доме и в курсе всего происходящего больше других. Так мы и сделали. Наталья рассказала, что за прошедшее время ничего не изменилось. Ситуация не сдвинулась с места ни в одну из сторон. Сейчас идут предсудебные заседания, а Олещенко и Тапашиди ни разу не вышли на связь ни с кем из жильцов.
Ни Тапашади, ни Олещенко с нами на связь не выходили, ничего нам не объясняли. Всё, что мы знаем, это то, что они хотят отнять у нас квартиры. Вот и всё. Кто из них прав, кто виноват — мы не понимаем. У всех уже начинается паника, потому что мы тут ни при чём. Мы все — добросовестные покупатели. Наталья, жительница дома № 5 по улице Бульварная
Женщина сообщила, что свою квартиру она с супругом покупала в ипотеку. Сосед с первого этажа Сергей писал обращение президенту РФ. Ответили, что документы переслали в Белгородскую область и надо решать на местах. Писали обращение губернатору. Подписали все соседи.
В прокуратуру мы не ходили, но с нами на связь выходил представитель Тапашиди Александр Сергеевич Дудка. Он проводил собрания. Они нас уверяют, что у Олещенко доказательной базы нет. Но нас напрягает, что мы не можем разобраться, кто виноват. Квартиры мы покупали у Тапашиди, теперь на них наложен арест. А теперь никто продать квартиру не может, налоговый вычет сделать — тоже. Наталья, жительница дома № 5 по улице Бульварная
По словам женщины, когда с проблемами обратились к Дудке, он сказал, что так не может быть, потому что покупали недвижимость законно.
Мы в прокуратуру не обращались, потому что нам никто ничего не советует. Спросили у Александра: «Нужны ли нам адвокаты?». Сказал: «Да ну, зачем?». Да, адвокат есть, но он отстаивает права Тапашиди, а не наши. Наталья, жительница дома № 5 по улице Бульварная
Когда жильцы пытались связаться с Олещенко лично, им передавали, что Александр не видит в этом смысла, на то и есть адвокаты. Тогда они узнали у Никиты — адвоката Олещенко, выселят ли их всех на улицу в случае выигрыша в суде. Поступил ответ: «Если суд примет такое решение, то да». Кроме того, Наталья сообщила, что у самого Олещенко в их доме есть квартира на втором этаже.
В прокуратуре Белгородского района редакции ответили, что граждане не обращались к ним по данной проблеме, и прокуратура не является участником дела. Также сообщили, что, действительно, на основании гражданско-правовой сделки в 2015 году А. С. Олещенко приобрёл у ООО «ПСК ГлавБелСтрой» земельный участок и 18-квартирный жилой дом. Позже эти же объекты он передал в собственность П. Тапашиди. Последний, в свою очередь, продал часть квартир физлицам. Переход права собственности зарегистрировали в Росреестре по региону. Окончательную оценку ситуации даст суд, но кроме того, по заявлению Олещенко проводит проверку УМВД по области.
Также ИА «Бел.Ру» обращалось в правительство. Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области ответил, что правительство региона не является участником судебного спора и у них нет информации об этом судебном деле.
На сайте справочно-информационной системы «СПАРК-Интерфакс» нашлись сведения о том, что в 2020 году администрация Белгородского района подавала иск в отношении ООО «Лимон-Плюс», в котором руководитель и бенефициар те же — Дудка и Тапашиди. Администрация требовала признать незаконными действия компании «Лимон-Плюс» по строительству многоквартирного жилого дома и признать эту недвижимость самовольной постройкой. В итоге компанию хотели обязать снести здание. В свою очередь, в июне ООО «Лимон-Плюс» подало встречный иск о признании права собственности на жилой дом в мкр. Северный-3 в посёлке Дубовое. Следующее заседание по делу назначено на 22 сентября.
Для справки: по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лимон-плюс» зарегистрировано в Воронежской области в 2017 году. Выручка от продажи за 2019 год составила 280 тыс. рублей, а вот убыток за тот же период — 23,2 млн рублей.
Если вспомнить январское интервью Павла Тапашиди с журналистом ИА «Бел.Ру», в нём он упоминал, что в последнее время на его бизнес в Белгородской области всё чаще нападают. Своими обидчиками он назвал администрацию, силовиков и местных «решал».
Редакция будет следить за ходом разбирательств, а жители согласились сообщать о малейших изменениях в деле.
Дополнение: после выхода публикации с журналистом "Бел.Ру" связался Павел Тапашиди. Он уточнил, что Олещенко никакого отношения к ООО "Лимон" не имеет, также как и к дому по улице Бульварной. В 2015 году, по словам Павла, его компания ПСК "ГлавБелСтрой" построила и ввела в эксплуатацию этот дом. Гендиректором тогда был Дудка, а учредителями сам Тапашиди и его компаньоны Сергей и Эмиль.
Нам нужно было этот дом преобразовать в квартиры. Нам это предложил сделать Олещенко. На тот момент он был нашим представителем в Белгороде. И работал он у нас до 2017 года, до октября. Для преобразования квартир он предложил дом продать на него, он преобразует в квартиры, и обратно продаст одному из учредителей. На тот момент он был нашим представителем в Белгороде и мы ему полностью доверяли.Так и сделали: оформили дом на Олещенко в 2015 году, через месяц он этот дом продал мне лично. Но все это были сделки внутри компании. И никакого отношения к этому дому он никогда не имел. Павел Тапашиди
На счёт квартиры, о котором упоминали жильцы дома, которая якобы принадлежит Олещенко, Тапашиди тоже высказался. Уточнил, что одна из квартир осталась Александру Олещенко, но он должен был за неё рассчитаться спустя время.Когда Олещенко в 2018 году украл деньги (как уже говорил выше Павел) у одной из покупательниц, его выгнали из этой квартиры. Он не живёт в ней с сентября2018 года. "Мы через полицию и суд пытаемся вернуть эту квартиру обратно обществу ПСК "ГлавБелСтрой", - дополнил Тапашиди.