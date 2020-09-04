Гороскоп на 5 сентября: звёзды сулят в субботу неудачи и расточительство

Самое время отдохнуть телом и душой, день благоприятен для походов по магазинам и приятных встреч с друзьями. Не отказывайте себе в этом, неделя была тяжёлой. Лучше не оставаться дома.
Многие Тельцы в этот день полны сил. Ваш настрой идти вперёд достоин внимания, можно посвятить первую часть дня этому, а во второй половину уже лучше отдохнуть. Ваши друзья будут рады встрече.
У Близнецов крайне неудачная суббота. Долгожданный отдых придётся отложить на потом. За вами накопилось много долгов, а срок их выполнения давно истёк. Дома тоже может быть не всё гладко. Держите себя в руках и помните, что это всё временно.
Бывают у Раков периоды расточительства. Этот день может стать очередным из них. Не стоит подвергать себя искушению и думать, что это вам когда-нибудь понадобится. Подумайте десять раз, прежде чем взять. В целом день складывается хорошо. Вечером стоит связать с просмотром кинофильма.
Львы, живущие не одни, с самого утра пожалеют об этом. Суббота может принести в ваш дом много конфликтов. По возможности сдерживайте себя, лучше пойти-погулять. Перевести дух. И уже со светлой головой всё решать.
Дев этот день не особо порадует подарками и сюрпризами. Жизнь мечты пока далека, ждут отложенные дела, а вот с отложенными финансами плохо. Постарайтесь урезать свой бюджет, если не хотите заработать себе долги.
Весы так ждали этот день. И не зря! Наконец-то можно заняться чем-то интересным и важным. Книги, фильмы, музыка, прогулки на природе. Вы всё успеете. День для вас обещает быть очень приятным и насыщенным.
Сегодня вам предстоит стать хранителями домашнего очага. День отлично подходит для решения всех домашних дел и проблем. В идеале проведите генеральную уборку, выбросите ненужные вещи. Это позволит вам свободно дышать. Вечер лучше провести в тишине и покое.
Стрельцы истосковались по свободе в действиях и эмоциях. Что-то вас в последнее время постоянно держит и сдерживает. Вы чувствуете себя запертыми в клетке, а это для вас хуже мучительной пытки. Сделайте в этот день что-то с ограничением вашей свободы. Бегите, кричите, смейтесь, лежите. Но не поддавайтесь.
Кто-то встал явно не с той ноги. Да-да, вы. Будьте аккуратнее в выражениях с близкими людьми. Они всё понимают, но им уже надоело терпеть упрёки в свой адрес. Иначе кто-то может не выдержать и уйти.
Даже у свободных Водолеев только одно на уме – романтика. А у тех, кто имеет пару, в этот день произойдёт что-то особенное и очень приятное. Вы даже можете не понимать, что же вызвало такой восторг, но вы точно чувствуете это.
Перед вами в этот день открыто много возможностей. Сложно решить, чему же отдать своё предпочтение. Действуйте, как считаете нужным, не прогадаете. Только не сидите без дела.