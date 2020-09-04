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11-летний мальчик с ожогами умер в белгородской больнице

4 сентября 2020, 12:27
Фото: Бел.Ру
Ранее его вытащили из горящего автомобиля, но спасти его жизнь врачи не смогли.

4 сентября на улице Свердлова в Валуйках из горящей машины вытащили 11-летнего мальчика. Его с ожогами отправили в районную больницу. Там он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.

По версии следствия, мальчик приехал на рынок с бабушкой и дедушкой на машине деда. Бабушка ушла за покупками, позже дед пошёл её встречать и закрыл автомобиль с ребёнком.

Возвращаясь, он заметил, что машина дымится. Ребёнка оттуда вытащили прохожие. Он умер в больнице от полученных ожогов.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят экспертизы, осматривают место. Ребёнок был инвалидом и находился под опекой дедушки и бабушки после смерти матери.

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