11-летний мальчик с ожогами умер в белгородской больнице

4 сентября на улице Свердлова в Валуйках из горящей машины вытащили 11-летнего мальчика. Его с ожогами отправили в районную больницу. Там он скончался.
Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.
По версии следствия, мальчик приехал на рынок с бабушкой и дедушкой на машине деда. Бабушка ушла за покупками, позже дед пошёл её встречать и закрыл автомобиль с ребёнком.
Возвращаясь, он заметил, что машина дымится. Ребёнка оттуда вытащили прохожие. Он умер в больнице от полученных ожогов.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят экспертизы, осматривают место. Ребёнок был инвалидом и находился под опекой дедушки и бабушки после смерти матери.