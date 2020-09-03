«Салют Белгород» сыграет в Кубке России с командой премьер-лиги

«Салют» и «Калуга» в очном противостоянии определили, кто пройдёт в групповой раунд Кубка России по футболу. В матче 1/64 финала команды не забили голов в основное время.
Победителя определили в серии послематчевых пенальти. Первые пятёрки игроков реализовали по четыре 11-метровых. В серии до первого промаха не повезло хозяевам — их игрок пробил выше ворот. «Салют» одержал победу — 7:6.
Следующий раунд Кубка России будет групповым — десять групп по три команды. В каждой группе выступят по одной команде из ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. При этом команда второй лиги сыграет оба матча на своём поле.
Белгородцы узнают своих соперников после жеребьёвки, которая пройдёт 4 сентября. В 1/8 финала выйдут только победители групп.