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«Салют Белгород» сыграет в Кубке России с командой премьер-лиги

3 сентября 2020, 11:30
Фото: Бел.Ру
Белгородские футболисты прошли в групповой этап турнира после гостевой победы над «Калугой».

«Салют» и «Калуга» в очном противостоянии определили, кто пройдёт в групповой раунд Кубка России по футболу. В матче 1/64 финала команды не забили голов в основное время.

Победителя определили в серии послематчевых пенальти. Первые пятёрки игроков реализовали по четыре 11-метровых. В серии до первого промаха не повезло хозяевам — их игрок пробил выше ворот. «Салют» одержал победу — 7:6.

Следующий раунд Кубка России будет групповым — десять групп по три команды. В каждой группе выступят по одной команде из ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. При этом команда второй лиги сыграет оба матча на своём поле.

Белгородцы узнают своих соперников после жеребьёвки, которая пройдёт 4 сентября. В 1/8 финала выйдут только победители групп.

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