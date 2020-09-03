Ракитич вернулся из «Барселоны» в «Севилью»

В 2014 году «Барселона» приобрела Ракитича за 18 миллионов евро. Сейчас возвращение 32-летнего хорватского футболиста обошлось «Севилье» в 1,5 млн, однако в будущем сумма трансфера может вырасти до девяти миллионов, если Иван будет играть успешно.