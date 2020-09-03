Ракитич вернулся из «Барселоны» в «Севилью»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич вернулся в «Севилью» после шести лет, проведенных в «Барселоне». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на сообщения официальных сайтов испанских футбольных клубов.
В 2014 году «Барселона» приобрела Ракитича за 18 миллионов евро. Сейчас возвращение 32-летнего хорватского футболиста обошлось «Севилье» в 1,5 млн, однако в будущем сумма трансфера может вырасти до девяти миллионов, если Иван будет играть успешно.
Контракт заключен до лета 2024 года.
В составе «Барселоны» Ракитич по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/15.