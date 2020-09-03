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Ответственность за порыв газовой трубы в Белгороде несёт «Автодорстрой — подрядчик»

3 сентября 2020, 07:25
Фото: Бел.Ру
Так считают в мэрии областного центра. Подрядчик не согласовал с газовиками проведение дополнительных работ.

В администрации Белгорода уточнили информацию по несогласованным с газовиками земляным работам в районе перекрёстка улиц Щорса и Королёва.

Проект реконструкции Щорса предусматривает уширение проезжей части в районе перекрёстка на Королёва. Проект был согласован в установленном порядке с «Газпром газораспределение Белгород», говорится в сообщении.

Земляные работы под строительство котлована для дорожной одежды провели без нарушения целостности газопровода. Но после там заметили неиспользуемую водопроводную трубу. Работники «Автодорстрой — подрядчик» попытались её демонтировать и задели газовую трубу.

Дополнительные работы с газовиками не согласовали, что является нарушением. Таким образом, утверждают в мэрии, ответственность за ущерб несёт ООО «Автодорстрой — подрядчик».

Напомним, из-за порыва газовой трубы вечером 2 сентября улицу Щорса перекрыли для движения транспорта до устранения последствий. Три остановки общественного транспорта тоже не использовались около трёх часов — автобусы объезжали участок через проспект Ватутина и улицу Губкина.

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