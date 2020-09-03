Ответственность за порыв газовой трубы в Белгороде несёт «Автодорстрой — подрядчик»

В администрации Белгорода уточнили информацию по несогласованным с газовиками земляным работам в районе перекрёстка улиц Щорса и Королёва.
Проект реконструкции Щорса предусматривает уширение проезжей части в районе перекрёстка на Королёва. Проект был согласован в установленном порядке с «Газпром газораспределение Белгород», говорится в сообщении.
Земляные работы под строительство котлована для дорожной одежды провели без нарушения целостности газопровода. Но после там заметили неиспользуемую водопроводную трубу. Работники «Автодорстрой — подрядчик» попытались её демонтировать и задели газовую трубу.
Дополнительные работы с газовиками не согласовали, что является нарушением. Таким образом, утверждают в мэрии, ответственность за ущерб несёт ООО «Автодорстрой — подрядчик».
Напомним, из-за порыва газовой трубы вечером 2 сентября улицу Щорса перекрыли для движения транспорта до устранения последствий. Три остановки общественного транспорта тоже не использовались около трёх часов — автобусы объезжали участок через проспект Ватутина и улицу Губкина.