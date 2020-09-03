Отечественный автор стала лучшим научным журналистом Европы

poisknews.ru пишет, что Пази является первым отечественным журналистом, который выиграл эту премию. Ее номинировали за футуристические тексты: «Кибер-ДНК», «Цифровая любовь» и «Человек эволюционирующий».
Председатель оргкомитета Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, бывший президент АКСОН Александра Борисова отметила, что триумф Марии может выступить мотиватором для российских писателей научно-популярной отрасли. Борисова отметила, что Пази смогла найти свое оригинальное видение и путь к читателю.
Мария Пази окончила биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Во время процесса обучения она работала в ряде российских изданий, в частности в «Русском репортере».
Сергей Филиппов, глава дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - соучредитель премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, заявил, что человек постоянно наблюдает за тенденциями научно-технического мира, поэтому такого рода новости нужно адаптировать на массовость, интегрировав в общий контекст. Для этих целей необходимы высокий профессионализм и талант, которые позволяют написать точный в плане науки, но интуитивно понятный текст.
Филиппов подчеркнул, что пример Пази вдохновит российских журналистов акцентировать внимание на этой тематике.