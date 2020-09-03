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Отечественный автор стала лучшим научным журналистом Европы

3 сентября 2020, 10:57
Фото: rusnano.com
Молодой автор Мария Пази получила премию «Европейский научный журналист года» в номинации от ассоциации научно-образовательных коммуникаторов (АКСОН) как победитель общероссийского конкурса Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year.

poisknews.ru пишет, что Пази является первым отечественным журналистом, который выиграл эту премию. Ее номинировали за футуристические тексты: «Кибер-ДНК», «Цифровая любовь» и «Человек эволюционирующий».

Председатель оргкомитета Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, бывший президент АКСОН Александра Борисова отметила, что триумф Марии может выступить мотиватором для российских писателей научно-популярной отрасли. Борисова отметила, что Пази смогла найти свое оригинальное видение и путь к читателю.

Мария Пази окончила биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Во время процесса обучения она работала в ряде российских изданий, в частности в «Русском репортере».

Сергей Филиппов, глава дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - соучредитель премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, заявил, что человек постоянно наблюдает за тенденциями научно-технического мира, поэтому такого рода новости нужно адаптировать на массовость, интегрировав в общий контекст. Для этих целей необходимы высокий профессионализм и талант, которые позволяют написать точный в плане науки, но интуитивно понятный текст.

Филиппов подчеркнул, что пример Пази вдохновит российских журналистов акцентировать внимание на этой тематике.

#Новости#Общество
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