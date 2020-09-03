Отечественный автор стала лучшим научным журналистом Европы

Сергей Филиппов, глава дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - соучредитель премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, заявил, что человек постоянно наблюдает за тенденциями научно-технического мира, поэтому такого рода новости нужно адаптировать на массовость, интегрировав в общий контекст. Для этих целей необходимы высокий профессионализм и талант, которые позволяют написать точный в плане науки, но интуитивно понятный текст.