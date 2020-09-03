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Металлоинвест передал Губкинской ЦРБ новые автомобили

3 сентября 2020, 10:00
Фото: Металлоинвест
Лебединский горно-обогатительный комбинат (входит в компанию «Металлоинвест») приобрёл для Губкинской центральной районной больницы (ЦРБ) автомобиль скорой медицинской помощи и два санитарных микроавтобуса общей стоимостью 5,2 млн рублей.

«Для нас принципиально важно не только максимально защитить сотрудников и членов их семей, но и поддержать в борьбе с коронавирусом всех жителей наших городов, – отметила Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Мы помогаем укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений, оснащать их современным высокотехнологичным оборудованием с целью повысить качество медицинской помощи как во время пандемии, так и в долгосрочной перспективе».

Новые автомобили крайне необходимы для работы амбулаторной службы, выезда мобильных бригад для оказания помощи пациентам на дому, заборов биоматериала, передачи лекарств тяжелобольным, в том числе, в самых отдалённых уголках Губкинского городского округа. Автомобиль «Скорой помощи», оснащённый современным, в том числе, реанимационным, оборудованием, будет использоваться для транспортировки пациентов в медучреждения города и области.

«Выражаю большую благодарность нашем надёжному, ответственному партнёру – компании «Металлоинвест», – подчеркнула Наталия Зубарева, заместитель губернатора области — начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения. – Компания протянула нам руку помощи с самого начала пандемии, когда наша система здравоохранения проходила проверку на прочность и требовалось мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Благодаря этой поддержке мы выстояли в борьбе с коронавирусом».

«Новые автомобили – своевременный и крайне необходимый для губкинских врачей подарок от компании «Металлоинвест», – сказала Ирина Кротова, главный врач Губкинской ЦРБ. – Многим нашим пациентам мы оказываем помощь на дому, есть такие, которые не могут сами добраться в больницу или нуждаются в транспортировке. Теперь мы сможем помогать им оперативнее. Спасибо за это Металлоинвесту!».

Объём поддержки медицинских учреждений регионов присутствия Компании составляет 2 млрд рублей. В масштабную программу поддержки входят медорганизации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска). Её целями являются расширение долгосрочных возможностей системы здравоохранения, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты.

Ранее Лебединский ГОК передал центральной районной больнице Губкина современное медицинское оборудование, средства индивидуальной и защиты дорогостоящих лекарственных препаратов для стационарного лечения пациентов с COVID-19 на сумму более 15 млн рублей.

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