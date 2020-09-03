Металлоинвест передал Губкинской ЦРБ новые автомобили

«Для нас принципиально важно не только максимально защитить сотрудников и членов их семей, но и поддержать в борьбе с коронавирусом всех жителей наших городов, – отметила Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Мы помогаем укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений, оснащать их современным высокотехнологичным оборудованием с целью повысить качество медицинской помощи как во время пандемии, так и в долгосрочной перспективе».