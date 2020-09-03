Мэрия Белгорода закупает почти 2 тысячи сладких новогодних подарков

Согласно документам госзакупки, городская администрация закупает 400 коробок конфет с начинкой из арахиса, покрытые шоколадной глазурью и вафельной крошкой. Начальная цена контракта составляет 49 тысяч рублей.
Основными ингредиентами конфет должны быть сахар, тёртый арахис, тёртое какао, вафля, яичные продукты и разрыхлитель. Товар должен быть упакован в картонную коробку весом не менее 125 грамм.
Также поставляемые конфеты должны быть свежими со сроком годности изготовителя не более девяти месяцев, а остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее четырёх месяцев.
Помимо этого мэрия закупает 1980 новогодних подарочных наборов. Начальная цена контракта составляет 722 тысячи рублей. Согласно требованиям закупки, вес одного подарка должен быть не менее 1,1 кг. А в каждом наборе должно быть 58 конфет, среди которых молочный шоколад, фасованные вафли с шоколадной начинкой и насыщенным ароматом шоколада, сахарное неглазированное печенье, жевательный мармелад-ассорти из натурального сока ягод и фруктов, конфеты в белой глазури, вафельный десерт с начинкой из сахарного печенья и карамели.
Помимо этого в подарке должны быть глазированные конфеты из нежного ванильно-сливочного суфле, конфеты из аэрированного йогурта с соком натуральной клубники, глазированные конфеты с печеньем в мягкой карамели, сливочная нуга, покрытая глазурью, халва, козинак, желейные, жевательные и глазированные конфеты, ягодный сэндвич и карамель.
Средства на обе покупки выделят из городского бюджета. Поставщика подарков и конфет определят 9 сентября с помощью электронного аукциона.