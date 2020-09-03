Мэрия Белгорода закупает почти 2 тысячи сладких новогодних подарков

Помимо этого мэрия закупает 1980 новогодних подарочных наборов. Начальная цена контракта составляет 722 тысячи рублей. Согласно требованиям закупки, вес одного подарка должен быть не менее 1,1 кг. А в каждом наборе должно быть 58 конфет, среди которых молочный шоколад, фасованные вафли с шоколадной начинкой и насыщенным ароматом шоколада, сахарное неглазированное печенье, жевательный мармелад-ассорти из натурального сока ягод и фруктов, конфеты в белой глазури, вафельный десерт с начинкой из сахарного печенья и карамели.