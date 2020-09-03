Глава Иркутской области заявил, что БЦКБ больше не угрожает экологии Байкала

Сообщается, что со следующего года на указанных территориях начнутся работы по возведению инженерных сооружений, которые будут препятствовать попаданию ядовитых отходов в озеро. К началу 2024 года запланированы масштабные мероприятия по рекультивации площадки бывшего «Усольехимпрома». Технологии рекультивации начнут разрабатывать уже через год. В процессе разработки помимо правительства региона примут участие ученые, общественники и представители экологических организаций.