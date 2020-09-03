Глава Иркутской области заявил, что БЦКБ больше не угрожает экологии Байкала

Как сообщает irk.ru, пресс-конференция посвящалась итогам восьмимесячного руководства регионом. Чтобы подтвердить информацию, врио губернатора принес на мероприятие три бутылки, внутри которых находились образцы отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).
Глава региона отметил, что в Иркутской области есть две территории, которые несут угрозу для окружающей среды — это площадка бывшего завода «Усольехимпром» и БЦБК. Сейчас на обеих территориях проводятся работы по ликвидации отходов и угрозы экологии.
Сообщается, что со следующего года на указанных территориях начнутся работы по возведению инженерных сооружений, которые будут препятствовать попаданию ядовитых отходов в озеро. К началу 2024 года запланированы масштабные мероприятия по рекультивации площадки бывшего «Усольехимпрома». Технологии рекультивации начнут разрабатывать уже через год. В процессе разработки помимо правительства региона примут участие ученые, общественники и представители экологических организаций.
Отмечается, что до прихода Кобзева к руководству регионом экологические проблемы годами не решались. Именно он инициировал начало работ по улучшению экологической обстановки на проблемных территориях и сейчас они представляют уже меньшую угрозу.