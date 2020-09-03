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Доходы жителей Белгородской области в период пандемии остались прежними

3 сентября 2020, 13:24
Фото: Бел.Ру
Доходы белгородцев в первом полугодии 2020-го увеличились на 0,01% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на пандемию коронавируса. При этом рост размера заработков наблюдается в четверти регионов, хотя в целом по стране люди потеряли 3,1% доходов.

По данным FinExpertiza, в Белгородской области доходы населения выросли с 28 962 рублей в первом полугодии 2019-го до 29 856 рублей в 2020-м. В Воронежской области, напротив, отмечается отрицательная динамика: с 29 338 до 28 838 рублей (-5,86%).

На 3,92% упали доходы жителей Курской области, до 27 206 рублей. В Липецкой и Тамбовской областях снижение составило 4,15% и 4,81% соответственно. В первом полугодии 2020-го жители этих регионов получали 29 758 рублей и 24 293 рубля.

Максимальный рост доходов населения зафиксирован в ЯНАО (+7,8%), Чукотском АО (+6,2%) и в Республике Алтай (+3,1%). Тяжелее всего кризис отразился на доходах жителей Севастополя (-14%), Дагестана (-10,6%) и Северной Осетии (-8,1%).

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