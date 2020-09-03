Доходы жителей Белгородской области в период пандемии остались прежними

Доходы белгородцев в первом полугодии 2020-го увеличились на 0,01% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на пандемию коронавируса. При этом рост размера заработков наблюдается в четверти регионов, хотя в целом по стране люди потеряли 3,1% доходов.

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