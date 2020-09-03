Доходы жителей Белгородской области в период пандемии остались прежними

По данным FinExpertiza, в Белгородской области доходы населения выросли с 28 962 рублей в первом полугодии 2019-го до 29 856 рублей в 2020-м. В Воронежской области, напротив, отмечается отрицательная динамика: с 29 338 до 28 838 рублей (-5,86%).
На 3,92% упали доходы жителей Курской области, до 27 206 рублей. В Липецкой и Тамбовской областях снижение составило 4,15% и 4,81% соответственно. В первом полугодии 2020-го жители этих регионов получали 29 758 рублей и 24 293 рубля.
Максимальный рост доходов населения зафиксирован в ЯНАО (+7,8%), Чукотском АО (+6,2%) и в Республике Алтай (+3,1%). Тяжелее всего кризис отразился на доходах жителей Севастополя (-14%), Дагестана (-10,6%) и Северной Осетии (-8,1%).