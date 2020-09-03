Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дегтярев: Комсомольск-на-Амуре должен носить звание «Город трудовой доблести»

3 сентября 2020, 10:55
Фото: фрагмент видео YouTube
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен приложить все свои усилия для того, чтобы Комсомольску-на-Амуре присвоили статус «Город трудовой доблести».

На прямой линии с жителями региона врио губернатора рассказал, что на данный момент местные власти заняты подготовкой необходимой документации для присвоения городу этого звания. Михаил Дегтярев уже отправил соответствующее прошение президенту РФ Владимиру Путину. Об этом информирует transsibinfo.com.

Отметим, что данный вопрос уже поднимали ранее. Предложение озвучили городские власти, а активисты собрали подписи под письмом к главе государства. К сожалению, старое обращение до Путина не дошло.

«Уверен, что в ближайшее время Комсомольск-на-Амуре станет «Городом трудовой доблести», - пояснил врио губернатора.

Помимо присвоения Комсомольску-на-Амуре статуса «Город трудовой доблести», глава региона поговорил с местными жителями и на другие темы. Город стал главным промышленным центром региона. В наше время он переживает кризис. Всему виной политические конфликты на муниципальном уровне.

Вместе с этим в Комсомольске-на-Амуре имеется много проблем, требующих своего решения. О них люди рассказали во время прямой линии. После мероприятия Михаил Дегтярёв дал ряд поручений заинтересованным ведомствам правительства Хабаровского края и муниципальной администрации.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18