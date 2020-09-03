Дегтярев: Комсомольск-на-Амуре должен носить звание «Город трудовой доблести»

Вместе с этим в Комсомольске-на-Амуре имеется много проблем, требующих своего решения. О них люди рассказали во время прямой линии. После мероприятия Михаил Дегтярёв дал ряд поручений заинтересованным ведомствам правительства Хабаровского края и муниципальной администрации.