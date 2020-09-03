Дегтярев: Комсомольск-на-Амуре должен носить звание «Город трудовой доблести»

На прямой линии с жителями региона врио губернатора рассказал, что на данный момент местные власти заняты подготовкой необходимой документации для присвоения городу этого звания. Михаил Дегтярев уже отправил соответствующее прошение президенту РФ Владимиру Путину. Об этом информирует transsibinfo.com.
Отметим, что данный вопрос уже поднимали ранее. Предложение озвучили городские власти, а активисты собрали подписи под письмом к главе государства. К сожалению, старое обращение до Путина не дошло.
«Уверен, что в ближайшее время Комсомольск-на-Амуре станет «Городом трудовой доблести», - пояснил врио губернатора.
Помимо присвоения Комсомольску-на-Амуре статуса «Город трудовой доблести», глава региона поговорил с местными жителями и на другие темы. Город стал главным промышленным центром региона. В наше время он переживает кризис. Всему виной политические конфликты на муниципальном уровне.
Вместе с этим в Комсомольске-на-Амуре имеется много проблем, требующих своего решения. О них люди рассказали во время прямой линии. После мероприятия Михаил Дегтярёв дал ряд поручений заинтересованным ведомствам правительства Хабаровского края и муниципальной администрации.