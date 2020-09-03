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Белгородец побил мировой исторический рекорд в подъёме нестандартных гирь

3 сентября 2020, 11:23
Фото: geraklion.ru
21 августа в стенах московского спортивного комплекса «Салют Гераклион» белгородец поднял одной рукой над головой две гири общим весом 64,55 кг, тем самым установив мировой и российский рекорды в упражнениях с гирями. Атлет превзошёл исторический силовой рекорд люксембургского атлета XIX–XX веков Джона Грюна.

Как сообщает пресс-служба фонда «Гераклион», в конце августа в турнире «Гераклион Strong» приняли участие как известные спортсмены силовых видов спорта, так пока ещё и совсем молодые атлеты.

По итогам соревнований победителем стал 23-летний белгородский атлет Давид Шамей. Однако он не только занял первое место в турнире, но и установил мировой и российский рекорды в упражнениях с гирями. Белгородец поднял одной рукой над головой две гири общим весом 64,55 кг с последующим жимом этих гирь одной рукой над головой на одно повторение.

Это не первое участие спортсмена в турнире. В прошлом году Шамею также удалось одержать победу и установить рекорд России в подъёме 102-килограммовой шаровой гантели «Миллениум».

Как прокомментировал белгородец пресс-службе фонда «Гераклион» свой результат в этом году: «В прошлый раз я был в отличной форме и ехал целенаправленно побеждать. В этот раз, по всем известным причинам, подготовка была скомканной. Но я не смог отказаться от такого турнира. Несмотря ни на что, у меня все получилось».

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