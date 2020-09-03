Белгородец побил мировой исторический рекорд в подъёме нестандартных гирь

Как сообщает пресс-служба фонда «Гераклион», в конце августа в турнире «Гераклион Strong» приняли участие как известные спортсмены силовых видов спорта, так пока ещё и совсем молодые атлеты.
По итогам соревнований победителем стал 23-летний белгородский атлет Давид Шамей. Однако он не только занял первое место в турнире, но и установил мировой и российский рекорды в упражнениях с гирями. Белгородец поднял одной рукой над головой две гири общим весом 64,55 кг с последующим жимом этих гирь одной рукой над головой на одно повторение.
Это не первое участие спортсмена в турнире. В прошлом году Шамею также удалось одержать победу и установить рекорд России в подъёме 102-килограммовой шаровой гантели «Миллениум».
Как прокомментировал белгородец пресс-службе фонда «Гераклион» свой результат в этом году: «В прошлый раз я был в отличной форме и ехал целенаправленно побеждать. В этот раз, по всем известным причинам, подготовка была скомканной. Но я не смог отказаться от такого турнира. Несмотря ни на что, у меня все получилось».