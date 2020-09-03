Белгородец побил мировой исторический рекорд в подъёме нестандартных гирь

Как прокомментировал белгородец пресс-службе фонда «Гераклион» свой результат в этом году: «В прошлый раз я был в отличной форме и ехал целенаправленно побеждать. В этот раз, по всем известным причинам, подготовка была скомканной. Но я не смог отказаться от такого турнира. Несмотря ни на что, у меня все получилось».